مباحث الإسماعيلية تكشف لغز العثور على جثمان خمسيني.. «وقع من بلكونة»

كشفت وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية، برئاسة المقدم أنور القاصي، لغز العثور على جثمان رجل في الخمسينات من العمر، أمام إحدى المدارس، حيث قالت مصادر أمنية إن المتوفى سقط من شرفة إحدى البنايات على سيارة متوقفة بالأسفل، ولقي مصرعه في الحال متأثرا بإصابته، وتم نقله إلى المستشفى.

بلاغ بمصرع رجل

وكان قد تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع شخص خمسيني في ساعة متأخرة من مساء أول أمس في دائرة قسم أول.

وشكلت مباحث الإسماعيلية برئاسة اللواء طلعت عبد الهادي، فريق بحث بإشراف العميد محمد صلاح، لكشف لغز الواقعة وفحص كافة علاقات المتوفى.

وأشارت المصادر إلى أن الرجل سقط من «بلكونة» في ساعة متأخرة، مما أسفر عن إصابته إصابات بالغة ونزيف داخلي توفي على إثره.

التحفظ على الجثمان

وتحفظت قوات الشرطة على جثمان المتوفى في مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة والتوصل إلى هويته، كما أمرت النيابة العامة بانتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثمان للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث وكافة النيابة العامة بسرعة انتهاء تحريات المباحث الجنائية وتسليم الجثمان إلى ذويه.