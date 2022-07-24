أمين «المصريين بالخارج»: أغلب إصابات جدري القرود في الإمارات من الأفارقة

كشفت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 3 حالات جديدة لجدري القرود وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض، إذ أوصت أفراد المجتمع بضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة جدري القرود

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الجهات الصحية تتخذ جميع الإجراءات اللازمة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي لكافة الأوبئة والأمراض المعدية.

وتعليقا على ذلك، قال المهندس مجدي الألفي، أمين صندوق الاتحاد الدولي للمصريين بالخارج، خلال حديثه لـ«الوطن» أن السلطات الإماراتية أعلنت اليوم بالفعل تسجيل 3 حالات جديدة لجدري القرود بجانب الإصابات التي أعلنت عنها من قبل، لافتا أن الجميع يتبع الإجراءت الاحترازية.

وتابع «الألفي» أن الأمور تسير على ما يراه ولم يكن هناك أي قلق، مشيرا إلى أن أغلب الحالات التي تم تسجيلها لم تكن من أفراد دولة الإمارت أو المصريين المقيمين هناك، وكان أغلبهم من دول أفريقيا والهند: «الحالات التي أعلنت عنها السلطات الإماراتية أغلبهم من الهند وأفريقيا والحمد لله مفيش مصريين».

وفي الرابع والعشرين من مايو الماضي، أعلنت الإمارات تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود في البلاد، فيما أعلنت في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، تسجيل 3 حالات أخرى بفيروس جدري القرود.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة الطوارئ بشأن مرض جدري القرود، مطلقة أعلى مستوى من التأهب، وذلك في محاولة للتقليل من تفشي المرض الذي أصاب حتى الآن نحو 17 ألف شخص في 74 بلدًا.

أعراض فيروس جدري القرود

وتتمثل أعراض فيروس جدري القرود في الشعور بالحمى، والصداع في الرأس، وآلام عضلات الأرجل والظهر، وظهور تورم في الغدد الليمفاوية، والإحساس بالقشعريرة، والإرهاق والشعور بالتعب الشديد لفترات طويلة، بالإضافة إلى الطفح الجلدي الناتج عن الحكة الذي يظهر على الوجه.