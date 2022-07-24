وزيرة البيئة عن أزمة العكارة بالساحل الشمالي: عودة المياه لطبيعتها بنسبة 90%

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المشروعات التي تتم في الساحل الشمالي والبحر الأحمر أو غيرها تأخذ تصريحات من وزراة البيئة والمحافظة والجهات المعنية ويتم مراجعة الدراسات المقدمة وتعطي كل جهة الموافقة على الحدث، لافتة إلى أن شركة إعمار أخذت تصريح في عام 2017 بإنشاء مارينا في الساحل وبعض المنشآت الأخرى، ولكن العام الماضي تعكرت مياه البحر وأصبح هناك ظهور لبعض الجزر وبعدها تم تعيين شركة دولية تنظر سبب ظهور الصخور.

تقرير مفصل عن الواقعة

وأضافت «فؤاد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، على فضائية «صدى البلد» مساء اليوم الأحد، مع الإعلامي أحمد موسى، أن وزارة البيئة تلقت تقريرا بنسبة العكارة في المياه من قبل هيئة حماية الشواطئ وبعدها شكلت الوزارة لجنة لمتابعة الأمر في العام الماضي والجاري، وتم إيجاد السبب في ذلك، وهي الكراكة التي غيرت المياه، وعادت المياه بنسبة 90% للونها الماضي ولكن حاليا هناك مراجعات يتم دراستها تشير إلى أن سبب العكارة طبيعية وعوامل التكرير.

تنظيف المياه

وأوضحت وزيرة البيئة، أن المياه التي كانت مصابة بالعكارة أصبحت أنظف ويتم حاليا دراسة الإجراءات الاحترازية لمنع تكرار هذا الأمر، مبينة أن هناك رغبة في إيجاد حل عاجل وإجراءات طويلة المدى، لافتة إلى أن هناك كتل حجارية تكونت تتم حاليا دراسة سبب تكونها من أجل منع ظهورها مرة أخرى، متابعة: «التكريك وقف في المنطقة».