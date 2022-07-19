طوارئ بالإسكندرية ومنع نزول البحر في الشواطئ المفتوحة

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، حالة الطوارئ اليوم الثلاثاء على شواطئ الإسكندرية، وذلك عقب تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية بسبب زيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى غد الأربعاء.

إجراءات لتجنب حالات الغرق

وبحسب بيان مصايف الإسكندرية، فإنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات التي تحافظ على ارواح رواد الشواطئ و سلامتهم حيث تم زيادة عدد الغطاسين بكافة الشواطئ والتأكد من تواجد عمال الأبراج بأماكنهم، وتجهيز الإذاعات الداخلية للشواطئ لتحذير الرواد بصفة مستمرة طوال اليوم و التأكيد عليهم بضرورة الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ وعمال الأبراج وعدم التوغل بمياه البحر.

تحذيرات من ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

وناشدت الإدارة كافة الرواد بضرورة توخى الحيطة والحذر والتواجد بالمناطق قرب رمال الشاطئ لتجنب تيارات السحب كما يفضل ارتداء «لايف جاكت»، مع التأكيد علي تجنب ركوب البدالات بشكل نهائي.

وشددت على إستمرار خطورة النزول في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة التى تم رفع الرايات الحمراء بها مثل شواطئ العجمي وشواطئ غرب المحافظة، لذا تهيب الإدارة بالسادة الرواد بضرورة الالتزام بالسباح فى المساحات الآمنة المحددة من قبل المنقذين.

غلق شاطئ النخيل ومنع النزول فيه

️ كما ذكرت المصطافين أن شاطئ النخيل مغلق بقرار من النيابة العامة، لذا يرجى الالتزام بالتعليمات وعدم النزول به حفاظًا على سلامتهم، حيث إن ذلك الشاطئ شهد 3 حالات غرق خلال الآونة الأخيرة رغم غلقه.