انخفاض درجات الحرارة في شمال سيناء.. وتزايد الإقبال على الشواطئ

انخفضت درجات الحرارة اليوم الجمعة درجتين عن أمس، بمدن وقرى شمال سيناء، وزاد الإقبال على الشواطئ من قبل الأهالي.

ذكر المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان له اليوم أن درجات الحرارة سجلت 27 درجة مئوية، أقل من أمس مساء بدرجتين، والتي كانت 29 درجة مئوية.

المرصد: تقلبات مناخية خلال الأسبوع المقبل

وأضاف المرصد المناخي أن هناك تقلبات مناخية على مدار الأسبوع المقبل ما بين حار ومتوسط، وتنخفض درجات الحرارة أوقات المساء في المناطق الساحلية والصحراوية.

إقبال على شاطئ العريش

ومن جهة أخرى، واصل أهالي العريش الإقبال غير المسبوق على شاطئ المدينة، فرارا من حرارة الجو ولقضاء يوم كامل على ألسنة الشاطئ.

وأكد مجلس مدينة العريش في بيان له أمس أنه تم أزالة أكوام الرمال من منطقة الشاطئ والكورنيش، وتم تنظيف المكان بشكل جيد، وتمت أيضا إنارة المناطق المظلمة على الساحل بناء على شكاوى الأهالي.

وأضاف المجلس أنه تم تجريف الرمال من منطقة المساعيد، والأيوبي ومكسيم، وجار تكملة النظافة العامة للساحل، مناشدا الأهالي من الأسر والشباب نحمل مسؤولياتهم، وعدم رمي القمامة على الطريق أو في المساحات المخصصة على الساحل، ووضعها في أكياس صغيرة بصناديق القمامة المخصصة.

منع أصحاب الخيول من التواجد بساحل العريش

ومن جهة أخرى أكد قسم الأشغال بمجلس المدينة أنه بالاتفاق مع شرطة المرافق تم ملاحقة أصحاب الخيول والجمال بالساحل، ومنعهم من التواجد بالقرب من تجمعات الأطفال والأسر، وذلك خوفا عليهم من عمليات الدهس.

وكان عددا من أهالي العريش قد اشتكوا إلى مجلس المدينة خوفا على أطفالهم من سير الخيول بسرعة كبيرة على منطقة الشاطئ في المناطق المخصصة للهو الأطفال والأسر بالكورنيش والرمال.