تحذيرات للمصطافين في مرسى مطروح من الشواطئ المفتوحة

تستمر لليوم الثالث على التوالي حالة عدم استقرار البحر على جميع الشواطئ المفتوحة في مدينة مرسى مطروح وحتى الساحل الشمالي وتمتد حتى الإسكندرية والمحافظات الساحلية على البحر المتوسط، وجرى منع نزول المصطافين إلى هذه الشواطئ بمطروح حفاظًا عليهم من الغرق.

وقال سالم دواس مسئول شواطئ أم الرخم بـ«عجيبة» في حديثه لـ«الوطن»، إن جميع الشواطئ المفتوحة تشكل خطرًا بالغًا على المواطنين بسبب ارتفاع الموج بشكل كبير، مشددًا على ضرورة عدم النزول إلى مياه عدة شواطئ نهائيًا على مدار اليوم، ومنها شواطئ أم الرخم والأبيض ودريم وجميع الشواطئ المفتوحة على الكورنيش الجديد من بورتو مطروح حتى نهاية القصر، منعًا لحدوث حالات غرق.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، من عدم استقرار حالة البحر اليوم، على أن يسود اليوم أجواء شديدة الحرارة على القاهرة والوجه البحري وسيناء وجنوب الصعيد نهارا، معتدلة ورطبة ليلًا، كما تزداد نسب الرطوبة خاصة في الساعة الأولى من الصباح لتعطي فرصًا كبيرة لتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة، كما تنشط الرياح على خليج السويس ومسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة.

مطروح ترفع حالة الطوارئ

وأعلنت مدينة مرسى مطروح، رفع حالة الطوارئ على البحر في جميع الشواطئ المفتوحة، ووجهت جميع المسئولين عن الشواطئ بالتنبيه على المواطنين بعدم نزول البحر لحين استقرار حالته، وإمكانية نزولهم الشواطئ المحاطة بالخلجان والألسنة والحواجز الصخرية في وسط المدينة في شواطئ «الغرام وكليوباترا والبوسيت والليدو وروميل والنخيل والعوام والباسنت والفيروز».