السباعي: التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية يحتاج ميزانيات مفتوحة

قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والموارد المائية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حجم التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية ضخمة جدًا، وهناك تواصل مستمر بين الوزارات المعنية للتنسيق والتعامل مع هذه التحديات، وصدر عدد من التشريعات لمواجهة هذه التحديات، موضحًا أن الأمن الغذائي تحول لأمن قومي، حيث هناك كثير من المحاصيل تتعرض للضرر بسبب اختلاف درجات الحرارة.

الدول الصناعية الكبرى مسئولة عن أزمة التغيرات المناخية

أضاف «السباعي»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يقدمه كلًا من الإعلامي عمرو عبد الحميد، والإعلامي نشأت الديهي، ويُعرض على شاشة «TeN»، أن إجراءات التخفيف أو التكيف مع تداعيات نتائج التغيرات المناخية يحتاج إلى ميزانيات مفتوحة، الدول الصناعية الكبرى هي المسئولة عن هذه الأزمات، حيث إن أفريقيا لا تساهم بأقل من 4% من الانبعاثات الحرارية، ورغم ذلك هي الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، متابعا أن مصر تعاني من توفير احتياجاتها المائية وتواجه صعوبات في هذا الملف.

حجم الاهتمام بالتغير المناخي كبير جدًا

وشدد وكيل لجنة الزراعة والموارد المائية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة أن يدرك العالم أن المياه أهم مورد يتأثر بالتغيرات المناخية، كما أن حجم الاهتمام بالتغير المناخي كبير جدًا، وهناك اهتمام كبير بالاستعداد لقمة المناخ المقرر انعقادها بشرم الشيخ، كما أن هناك كثير من التشريعات المطلوبة لمواجهة هذه الأزمات، كما أن هناك كثير من المحاصيل تتضرر ومصر تواجه تغيرات طبيعية غير مسبوقة فلأول مرة نشهد سيول في بعض المناطق، وشتاء شديد البرودة وصيف شديد الحرارة، ومواجهة ذلك بحاجة لإمكانيات مادية، والمتسبب في ذلك هو الدول الصناعية الكبرى التي حققت تقدمًا على حساب الدول النامية.