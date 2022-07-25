بركان اليابان المنفجر.. الأخطر في «حلقة النار» وحوّل منطقة لشبه جزيرة

يوجد في اليابان عشرات البراكين النشطة وتقع على ما يسمى «حلقة النار» في المحيط الهادئ حيث يتم تسجيل نسبة كبيرة من الزلازل والانفجارات البركانية في العالم، وكان آخرها أمس ثوران بركان ساكوراجيما.

ووفقا لموقع كابيتال نيوز وعدد من وسائل الإعلام الأمريكية كانت ساكوراجيما في السابق جزيرة، ولكن بسبب الانفجارات السابقة أصبحت الآن شبه جزيرة.

معلومات عن بركان اليابان

أكثر البراكين نشاطا في اليابان هو بركان ساكوراجيما.

حدث ثوران فيه على مدار القرون الأخيرة.

يقع عند 600 ميل جنوب غرب العاصمة طوكيو.

ساكوراجيما كانت بالأساس جزيرة حتى عام 1914.

في عام 1914 حدث ثوران لهذا البركان لتتحول إلى شبه جزيرة.

كان للبركان نشاط مستمر منذ عام 1955.

انخفض بشكل كبير في النصف الثاني من عام 2021.

الأخطر أنه يقع على بعد 31 ميل من محطة سينداي للطاقة النووية.

بعد ثوراته سقطت الحجارة البركانية على بعد 1.5 ميل من فوهته.

دخان الثوران ارتفع إلى 300 متر فوق حافة الفوهة.

البركان سبب حطامًا كبيرة على بعد 2.5 كيلومتر من فوهة البركان.

شهد البركان 4 ثورات بركانية سابقة.

ووصل عمود السحب إلى 1200 متر.

المناطق السكنية على بعد ثلاثة كيلومترات من فوهة قمة البركان.

هيئة الأرصاد الجوية اليابانية لاحظت الأسبوع الماضي تضخم البركان، مما يشير إلى تراكم الصهارة.

بعد الثوران أعلنت السلطات اليابانية رفع حالة التأهب للدرجة الخامسة.

آخر حالة تأهب في اليابان كانت عام 2015

وأعلنت اليابان آخر حالة تأهب للإخلاء لبركان عندما اندلع في جزيرة كوتشينورابو وأيضًا في كاجوشيما عام 2015، ليكون أمس هو ثاني مرة يعلن فيها حالة التأهب خلال 7 سنوات.

ويعني رفع حالة التأهب في هذه المنطقة إلى المستوى الخامس ضرورة إخلاء السكان القريبين من منطقة ثوران البركان لم قد يتعرضون له من خطورة، فضلا عن اتباع مجموعة أخرى من الإرشادات.