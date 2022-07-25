اتفسح اركب يخت في مطروح بـ50 جنيه واطلع سفاري بـ100.. يا بلاش

يعد مصيف مرسى مطروح من أكثر المصايف الجاذبة للمصطافين على مدار موسم الصيف، ويستقبل ما بين 6 و7 ملايين مصطاف سنويا حسب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ويهرب الكثيرون من مدن ومحافظات الصعيد والقاهرة الكبرى والدلتا، ابتعادا عن قسوة حرارة الجو للاستمتاع في مطروح بالبحر والطقس المميز، على مدار الموسم في ظل وجود العديد من الأماكن السياحية للفسح.

أرخص فسح في مطروح

وأكدت تمارا محمد، مدير شركة سياحة بمطروح، خاص لـ«الوطن» أن مطروح بها أرخص فسح متنوعة، وأسعارها في متناول الجميع، منها رحلات اليخت في البحر بسعر 50 جنيها الفرد لمدة ساعتين لزيارة العديد من الشواطئ من مينا مرسى مطروح الشرقي وحتى شاطئ الغرام، بجانب العوم في بحيرات النورس، والتصوير في أجمل أماكن داخل البحر، وزيارة السيرك.

زيارة كهف الملح بـ100 جنيه

وأضافت أنه توجد أكثر من فرقة تقدم تابلوهات فنية وحيوانات مفترسة وألعاب متميزة، بسعر 65 جنيها الفرد، ورحلات السفاري البدوية في الوديان والجلوس في الخيام البدوية وتناول الشاي الزردة على الحطب، والتصوير بارتداء الزي البدوي، وهناك وجبات عشاء حسب الطلب لأكلات شهيرة في مطروح مثل «أبو مردم»، والمكرونة المبكبكة، على الطريقة البدوية التي تتميز بها مطروح بأسعار تبدأ من 100 جنيه للرحلة، كما يقبل المصطافون على زيارة كهف الملح بسعر 100 جنيه للفرد، للاستمتاع بالجلسات بداخلة الكهف في أجواء جميلة، تتسم بالراحة النفسية لمدة 45 دقيقة، للتخلص من الطاقة السلبية في الجسم.