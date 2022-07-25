باهر نويري عن صورة نيرة أشرف مع الفنانين: مفيهاش حاجة.. وعمرها ما فكرت تمثل

كشف الفنان باهر نويري خلال مقطع فيديو عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» تفاصيل الصورة التي ظهر فيها مع نيرة أشرف رفقة عدد من النجوم الشباب بالوسط الفني، وكان من ضمنهم باهر نويري و ديانا هشام.

وقال الفنان باهر نويري خلال الفيديو: «أنا اعرف نيرة من خلال ناس أصحابي، اتقابلنا عدة مراتٍ وتحدثنا، لكن الكلام على القد وخلال معرفتي بنيرة هي إنسانة كويسة جدا ومحترمة جدا وعمري ما شوفت منها حاجة وحشة ولا عمرها اتكلمت على الوسط الفني أو كان نفسها تدخل الوسط الفني».

باهر نويري: الصورة عادية ومفيهاش أي حاجة

وأضاف «نويري»: «بالنسبة للصورة المتداولة لنيرة والتي تجمعها مع عدد من فنانين هي صورة جماعية وفي مكان عام، والصورة لم أر فيها أي شيء مشين أو حاجة تدينها، والصورة زي أي صورة تم التقاطها لمجموعة أصدقاء».