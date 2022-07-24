لميس الحديدي عن حيثيات الحكم على قاتل نيرة أشرف: «فيه ناس لسه بتبرر»

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على حيثيات الحكم على قاتل نيرة أشرف، التي أودعتها جنايات المنصورة اليوم، قائلة إنها حملت رسائل كاشفة، وردود قاطعة، تقطع الطريق عن من يبحثون عن مبررات، بدعوى أسباب دفعته لارتكاب الجريمة.

البعض ما زال يحاول الدفاع عن القاتل

أضافت خلال تقديم حلقة اليوم، من برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON: «فيه ناس بتحاول تجد مبررات، وعندما نشرت هذه الحيثيات، سمعنا نفس الكلام، وناس بتقول ولد مسكين دفع لذلك دفعا».

ووجهت رسالة لمبرري عملية القتل والمدافعين عن القاتل، قائلة: «لا مبرر للقتل، ولا مبرر للعنف، ده شخص قتل مع سبق الإصرار والترصد، حتى ولو كانت بينهم وعود، فيه رسائل مرعبة من القاتل، زي وديني لادبحك، وده مش كلام هزار، ده سبق إصرار وترصد، ومبيتا للنية، اشترى السلاح وأعده وجهزه ليوم الامتحان».

اختلاف مع بعض الأعمال الدرامية

لفتت إلى أن استشهاد القاتل ببعض عبارات الدراما، مثل كلمة «وعرش ربنا»، لا ينبغي أن تعمم، وأن الدراما مسؤولة عن ذلك مثل ع«بده موتة» واستخدام السلاح: «هناك تأثير للدراما، لكن لا يبنغي التعميم، أنا ضد نوع معين في الدراما والسينما، زي عبده موتة واستخدام السكين، والبطل اللي بيخلص التار، أنا ضد هذا النموذج لكن في نفس الوقت، لا يمكن تعميمه، لأن مش كل واحد هيشوف مجرم في آخر المسلسل هيعمل زيه».

وأوضحت أنها تختلف مع فكرة إذاعة جزء من الإعدام في حال عدم قبول النقض، لتحقيق الردع العام قائلة: «أختلف معه في ذلك، المحكمة لها رأي، لكن إذا رفض الطعن، فخلاص إحنا هنبقى عارفين أنه حكم عليه، ونفذ دون إذاعة لذلك».