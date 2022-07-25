تخفيف الحكم على سائق «ميني باص» تسبب في وفاة ضابط مرور بورسعيد

أصدرت محكمة استئناف بورسعيد اليوم الاثنين حكمها بتخفيف الحكم على السائق الذى دهس الملازم أول عبدالله الحمامي، ضابط المرور، وتسبب في وفاته، وتم معاقبة السائق بالسجن ستة أشهر فقط بدلا من أربعة سنوات حيث أنه غير قاصدا قتله.

المحكمة: السائق غير قاصد وفاة الضابط

واستندت محكمة استئناف بورسعيد في حكمها أن ضابط مرور بورسعيد الذي سقط تحت سيارة «مينى باص»، هو من أنزل دراجته البخارية تحت عجلات «الميني باص» من الخلف وأن سائق «الميني باص» كان بلا رخصة قيادة وداهمه الضابط، وأن السيارة خرجت عن الطريق الجانبي وبدخول المتوفي بسرعة تتخطى عن السرعة المقررة، لذا رأت المحكمة أن المتهم غير قاصد وفاة المجني عليه، حيث أن إصابة المجني عليه كانت من خلف السيارة وليس من أمامها.

التحريات: السائق قاد المينى باص بسرعة جنونية

كانت تحريات رجال البحث الجنائي تحت إشراف اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد قد أوضحت أن المتهم «ع. م»، كان يقود «ميني باص» لنقل عاملين مصانع بالمنطقة الحرة للاستثمار، وكان الضابط يستقل دراجته البخارية التابعة لإدارة مرور بورسعيد ويؤدي واجبه في تنظيم الحركة المرورية بجوار مسجد التوحيد بحي الزهور، بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة.

وأنه شاهد السيارة «ميني باص» تسير بسرعة جنونية، وحاول التصدي لها فقامت بصدم الضابط وإحداث إصابات بالغة، حيث وصل إلى مستشفى السلام بورسعيد مصابا بكسر في قاع الجمجمة ونزيف وغيبوبة تامة وحاول الأطباء إنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأوضحت التحريات الأولية أن السائق لا يملك رخصة قيادة، وغير مصرح له بقيادة المركبة، مما يشكل جريمة يحاسب عليها القانون، وأن السرعة الجنونية كانت السبب في وفاة الضابط.

وتم تحرير محضر رقم 4308 جنح الزهور، وتم نقل المتهم إلى نيابة بورسعيد، والتحفظ على السائق والسيارة المينى باص وتشكيل لجنة فنية لفحص السيارة ومعرفة ملابسات الحادث.

يذكر أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد شيع جنازة ضابط الشرطة من مسجد الكبير المتعال بحي الزهور وحضرها مدير أمن بورسعيد وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ونعى محافظ بورسعيد، ببالغ الحزن شهيد الواجب من إدارة مرور بورسعيد الذى وافته المنية أثناء تأدية عمله، ودعا المحافظ أن يتغمد الله الشهيد الضابط بواسع رحمته تعالى ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يلهم أهله وذويه الصبر على فراقه، مشيراً إلى أن الضابط كان يؤدي عمله بتفان وإخلاص ويتمتع بالسيرة الطيبة والحسنة بين زملاءه، كما تقدم بخالص العزاء لأسرته وزملائه ومحبيه.