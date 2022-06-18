جنازة مهيبة لتشييع شهيد الشرطة بحضور نائب المحافظ ومدير أمن قنا

شهدت محافظة قنا جنازة مهيبة، اليوم السبت، لتشييع شهيد الشرطة، العقيد محمد جمال نصار، وكيل فرع البحث الجنائي بمركز أبوتشت، الذي استشهد أثناء مطاردة بعض الخارجين على القانون في قرية «الرزقة»، بدائرة المركز، حيث أدى حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، واللواء رفعت نصار، مساعد وزير الداخلية لمنطقة قنا والبحر الأحمر، صلاة الجنازة على جثمان الشهيد عقب صلاة العصر، بمسجد سيدي عبدالرحيم القنائي، بمدينة قنا، قبل تشييعه إلى مثواه الأخير.

نائب المحافظ ومدير الأمن يتقدمان جنازة شهيد الشرطة

عقب صلاة الجنازة على جثمان الشهيد، تقدم نائب المحافظ، ومدير أمن قنا، الجنازة المهيبة لتشييع شهيد الشرطة، التي انطلقت من أمام المسجد، إلى مقابر الأسرة بمدينة قنا، وردد جموع المواطنين المشاركين في الجنازة هتافات الشهادة والدعاء للشهيد.

حضر صلاة الجنازة كل من محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائبين مصطفى محمود مصطفى، والعمدة مبارك، عضوي مجلس النواب، والنائبين محمد كمال موسى، وعبدالفتاح دنقل، عضوي مجلس الشيوخ، وعدد من قيادات الشرطة، وأفراد أسرة الشهيد، وعدد كبير من أهالي محافظة قنا بشكل عام.

أبناء قنا يستنكرون الأعمال الإجرامية الخسيسة

وقدم نائب المحافظ ومدير الأمن خالص تعازيهم لأسرة الشهيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأكدا أن أبناء محافظة قنا يستنكرون تلك الأعمال الإجرامية الخسيسة، وأن جموع الشعب المصري يساندون الشرطة المصرية، ويقفون خلفها في مواجهة العناصر الإجرامية والإرهابية، وثمّن نائب المحافظ الدور البطولي للشهيد، وبسالة وشجاعة رجال الشرطة، في التصدى للخارجين عن القانون، والحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.