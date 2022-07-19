«الأعلى للجامعات» يكشف حقيقة إعادة اختبارات القدرات 2022 للمتخلفين عنها

أقر الأعلى للجامعات الحكومية قواعد اختبارات القدرات 2022، خلال الاجتماع الماضي للمجلس، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وأوضح المجلس خلال إقراره قواعد اختبارات القدرات حقيقة إعادتها للمتخلفين عنها، موضحاً أنه في حالة تخلف الطالب عن موعد اختبارات القدرات الذي قام بحجزها في كلية ما يلغي حجزه ويعتبر كأن لم يكن حيث يعتبر الطالب غير راغب في الاختبار.

اختبارات القدرات 2022

وأكد الأعلى للجامعات الحكومية في إقراره لقواعد التنسيق، أنه بعد إعلان نتائج الكليات و إعلان الحد الأدنى لا يسمح بإعادة امتحان القدرات حيث تم تحديد حد أدنى للكلية أو التخصص، على أن يتم وضع نسخة إلكترونية من دليل اختبارات القدرات على موقع التنسيق الإلكتروني مشتملة على آخر المستجدات من القرارات والقواعد الصادرة من الأعلى للجامعات والمنظمة لمرحلة اختبارات القدرات.

تنسيق القبول 2022

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، استعداد الكليات التي يشترط لها إجراء اختبارات القدرات على مستوى الجامعة ووفقاً للضوابط والقرارات التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع ضرورة التأكيد على تطبيق الإجراءات المشددة لمجابهة تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19»، منوها إلى أنه جرى تجهيز المعامل وقاعات الاختبارات وما يتعلق بها.