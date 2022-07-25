عاجل .. رئيس الوزراء يتفقد تطوير منطقة سور مجرى العيون اليوم

يجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين، جولة تفقدية لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

تطوير القاهرة التاريخية

ويجري تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، ضمن جهود الدولة لتطوير «القاهرة التاريخية»، وهو المشروع الذي تبلغ مساحته 95 فدانا.

مشروع ثقافي بطراز إسلامي

ويشتمل المشروع على تطوير المباني الترفيهية، والثقافية، وتنفيذ مساحات خضراء، لتنفيذ مشروع سياحي ثقافي على الطراز الإسلامي.

ومن المُقرر، أن يضم المشروع مول تجاري ترفيهي، وسينمات، ومسارح، وأسواق تشمل منتجات حرف تراثية، وغيرها، فضلا عن غرف فندقية ومطاعم.