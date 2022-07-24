مدبولي: تفعيل مبادرة الشراكة مع الإمارات والأردن يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة موقف تنفيذ مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن.

تنمية اقتصادية مستدامة

واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع، الملامح النهائية لأجندة الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، الذي سيعقد بالقاهرة يوم غدٍ الإثنين، برئاسة وزراء الصناعة والتجارة بمصر والإمارات والأردن، بعد اجتماعات تحضيرية شهدها يومي 23 و24 يوليو.

مشروعات المرحلة الأولى

كما عرضت الوزيرة موقف المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تتمثل في عدد من القطاعات الإنتاجية، بينها إنتاج الحبوب، والإنتاج الحيواني، وإنتاج الأدوية البديلة، إضافة إلى إنتاج المنسوجات والسيليكا وصهر الألومنيوم باستخدام الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أنّ اللجنة العليا ستشهد غدا بحث الحوافز اللازمة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء أنّ السعي من أجل الإسراع في تفعيل مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، ينطلق من حرص القيادة السياسية في البلدان الثلاثة، على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينها، وتشجيع دور شركات القطاع الخاص بالدول الثلاث في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الراهنة.