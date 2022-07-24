مدبولي يوجّه بتوفير مليار جنيه لصرف التعويضات للمستحقين بمحاور الجيزة المرورية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لمتابعة عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة، حيث قال إنّ اللقاء يأتي لمتابعة عدد من المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظة، خاصة في قطاعات: الطرق، والخدمات، والمرافق، مؤكدا في هذا السياق، على سرعة صرف التعويضات الخاصة بالمستحقين نظير إزالة عقاراتهم المتعارضة مع إقامة عدد من الطرق والمحاور المرورية.

تخفيض الكثافات الطلابية في المدارس

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي، بالإسراع في أن يُعرض على مجلس الوزراء تخصيص عدد من قطع الأراضي الحكومية في المحافظة، لإقامة مجموعة من المدارس، ما يسهم في تخفيض الكثافات الطلابية بالمدارس.

7 محاور مرورية في الجيزة

وخلال المقابلة، أشار اللواء أحمد راشد إلى تنفيذ 7 محاور مرورية مهمة بالمحافظة، حيث جرى الانتهاء من محور محمد أنور السادات - «ترسا» سابقا -، والانتهاء أيضا من أعمال الإزالات بهدف تطوير الطريق الدائري بالمحافظة.

وأوضح أنّه جار العمل على الانتهاء من الأعمال الخاصة بالمحاور الـ6 المتبقية تباعا، أولها محور الفريق / كمال عامر، ثم محور عمرو بن العاص الذي بدأ العمل به، وهو محور مواز لمحور الفريق/ كمال عامر، وفي إطار العمل به صدر قرار نزع الملكية منذ أيام.

وتابع المحافظة، أنّه يوجد أيضا الطريق الموازي لمحور 26 يوليو، والذي تمت به الإزالات بالكامل، وجار العمل بالمحور على قدم وساق، كما يتم تنفيذ طريق بديل لمصرف ناهيا، وهو على وشك الانتهاء حاليا، وهذا محور مهم سيربط كرداسة مع الطريق الدائري، كما يوجد أيضا محور 26 يوليو الذي تتم به أعمال توسعة، حيث تم الانتهاء من أعمال الإزالات، وهناك المحور البديل، وتتم الإزالات تباعا وتسليمها للجهات المنفذة للمحور.

موقف صرف التعويضات للمستحقين

وخلال الاجتماع، شرح المحافظ موقف صرف التعويضات للمستحقين الذين تُزال عقاراتهم المتعارضة مع المحاور الجديدة، مؤكدا أنّه يتم التفاوض مع المستحقين، ثم البدء في صرف التعويضات، كما أكد أهمية هذه المحاور الجديدة في تيسير حركة المرور، وسهول نقل المواطنين والبضائع.

وقال المحافظ: «لدينا 2.5 مليون طالب في مرحلة التعليم قبل الجامعي، ولدينا نحو 2600 مدرسة حكومية، و1400 مدرسة تعليم خاص، وهناك كثافات مرتفعة في 5 مناطق بالمحافظة، ومن ثم نطلب أن يتم تخصيص عدد من قطع الأراضي التابعة للجهات الحكومية لإنشاء 43 مدرسة، ستسهم في تخفيض الكثافات في هذه المناطق، كما طلب توفير عدد من قطع الأراضي كأسواق للباعة الجائلين».

وفي هذا الصدد، كلف رئيس الوزراء، بسرعة عرض قرار تخصيص قطع الأراضي على مجلس الوزراء للموافقة عليه.

وخلال اللقاء، أجرى رئيس الوزراء اتصالا بوزيرة التخطيط، حيث كلف بسرعة توفير مليار جنيه لاستكمال صرف التعويضات للمستحقين بمحاور الجيزة التي يتم تنفيذها.