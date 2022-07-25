تحقيق موسع في الأهلي بسبب الإصابات العضلية

قرر جهاز الكرة بالنادي الأهلي، بالاتفاق مع الجهاز الفني، فتح تحقيق موسع حول الأسباب الرئيسية وراء إصابات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية، وتحديدًا الإصابات العضلية التي وقع فيها أكثر من لاعب، آخرهم عمرو السولية لاعب خط الوسط في مباراة الجونة أمس.

وكشف مصدر داخل القلعة الحمراء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كلف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بفتح تحقيق موسع داخل الفريق بسبب تدريب بعض اللاعبين خارج النادي دون إشراف الجهاز الفني أو إخباره بهذا الأمر، وهو ما جعل العديد من اللاعبين يقعون في فخ الإصابات العضلية بشكل متتالي في الفترة الماضية.

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