من الشروق حتى الغروب.. أجمل رحلات اليخوت على شواطئ مرسى مطروح

مع الساعات الأولى من صباح كل يوم تنطلق رحلات اليخوت السياحية في البحر في مدينة مرسي مطروح، والتي يقبل عليها المصطافون للاستمتاع بأجمل الفسح داخل البحر ومشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة ورؤية أماكن جديدة في البحر لأول مرة، وهي من أرخص الرحلات التي يحرص الكثيرون على تجربتها من زوار مطروح.

مواعيد رحلات اليخوت في مطروح

وتنطلق رحلات اليخوت من الساعة السابعة صباحا من ميناء مرسى مطروح الشرقي حسب تمارا محمد، مدير شركة سياحية بمطروح لـ«الوطن»، وتستمر الرحلة لمدة ساعتين، ويعقبها رحلات أخرى حتى الساعة السابعة مساء، ويتحرك اليخت ويمر من أمام شاطىء الهنا وشاطىء العوام، وشاطىء الليدو وشاطىء البوسيت، ويتجه إلى شاطىء كليوباترا، وشاطيء الغرام، ويخرج للبحر الكبير في اتجاه الشواطىء المفتوحه.

يشاهد المصطافون خلال هذه الرحلة الصخور وجمال الشواطىء والألوان الفيروزية التي تتمتع بها مرسي مطروح، وذكرت «تمارا» أن اليخت يستمر ساعة ونصف في نزهه بمختلف الأماكن الشاطئية بالبحر ويتجه بعدها لبحيرة النورس ما بين روميل والغرام، وهي من أجمل الأماكن لنزول البحر والاستحمام، ويتوقف بها اليخت قرابة نصف ساعة، ونعطي فرصه للراغبين في ارتداء زي البحر والنزول للاستجمام الحقيقي في مكان لا يستطيع أحد الوصول إليه إلا من خلال اليخت لبعد المسافة، كما يستمتع المتواجدون على ظهر اليخت بالتصوير في عمق البحر بأماكن جديدة داخل البحر، ورؤية مدينة مرسى مطروح من زاوية جديدة من البحر وهي بخلاف البر.

أسعار رحلات اليخوت بمطروح

وأكدت «تمارا» أن رحلات اليخوت في متناول الجميع من زوار مرسى مطروح، وتختلف الأسعار باختلاف المواعيد على مدار اليوم، وتبدأ بسعر 50 جنيها الفرد، في الساعات الأولي وتصل إلى 70 جنيها خلال متابعة رحلات غروب الشمس، وتصل ساعات الرحلة لثلاث ساعات كما يتم توفير وجبات على اليخت تشتهر بها مرسى مطروح وبأسعار بسيطة.