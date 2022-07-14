تعرف على أسعار شواطئ مرسى مطروح.. تصل إلى 50 جنيها للفرد

تتمتع مرسى مطروح بالعديد من الشواطئ المتميزة التي تتميز بالألوان الفيروزية الجميلة وهدوء البحر وجمال الطبيعة والرمال الناعمة والجزر الصخرية والألسنة التي تنشر على طول البحر مما يساهم في الحد من النحر والحفاظ على الشواطىء، وكلها عوامل تجعل المصطافون يختارون المدينة الساحلية لقضاء العطلات والإجازات.

شواطئ مجانية في مرسى مطروح

وتختلف أسعار شواطئ مرسى مطروح حسب كل شاطىء ومعظمها بالمجان، بحسب حديث صباح توفيق مدير عام السياحة والمصايف بمحافظة مطروح لـ«الوطن»، ومنها: «شاطىء الرميلة، مينا حشيش، علم الروم، الفيروز، باب البحر، النخيل 1، النخيل 2، الهنا، مطروح العام، مبارك، العوام، الليدو، البوسيت، كليوباترا»، بالإضافة إلى الشواطىء الممتدة بطول 9 كيلومترات على الكورنيش الجديد من بورتو مطروح وحتى نهاية قرية القصر، وشاطىء أم الرخم وبلوبيتش.

شواطئ لها رسوم في مطروح

وأكدت مدير عام السياحة أن هناك شواطئًا لها رسوم بمدينة مرسى مطروح، بينها ما يلي:

- شاطىء روميل: سعر الدخول 3 جنيهات للفرد الواحد.

- شاطىء عجيبة: سعر الدخول 5 جنيهات للفرد الواحد.

- شاطىء الغرام: وهو شاطىء خاص وسعر الدخول به 50 جنيهًا، ويشمل الخدمات الشاطئية من الداخل.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه جرى توفير جميع الخدمات على الشواطئ في مطروح منها التعاقد مع شركة إنقاذ ونشر فرق إنقاذ وغطاسين على جميع الشواطىء، مع التنسيق مع مديرية أمن مطروح لتأمينها، ووجود دورات مياه وأدشاش ومطاعم وكافيتريات مع النظافة المستمرة، وزيادة خدمات المياه للمناطق السياحية والمصايف في ظل الإقبال الشديد على مطروح هذا العام.