«الزراعة» تكشف تفاصيل مشروع التأمين على الماشية: العلاج مجاني (فيديو)

قال الدكتور عصام إبراهيم المدير التنفيذي لصندوق التأمين على الماشية بوزارة الزراعة، إنَّ الثروة الحيوانية تمثل من 75% لـ 80% في أيدي صغار المربيين، وهي بمنزلة مصدر دخل وعملية حياتية داخل الأسر المصرية من الناحية المادية والغذائية أيضًا.

التأمين على الماشية

وقال المدير التنفيذي لصندوق التأمين على الماشية بوزارة الزراعة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، إنَّ التأمين على الماشية نوعان، الأول من خلال القروض أو التأمين العادي من خلال صافي الدخل.

علاج الماشية بالمجان

وحول موقف المربي حال إصابة الحيوان، قال المدير التنفيذي لصندوق التأمين على الماشية بوزارة الزراعة إنَّه يذهب لأقرب وحدة بيطرية للإبلاغ وبناء على تتوجه وحدة بيطرية إلى موقع الحيوان لعلاجه، ويكون العلاج بالمجان.

وأشار إلى أنَّ التأمين يكون ضد السرقة والحريق أو السطو أو تعرض الحيوان لأي من الأمراض الوبائية، مؤكّدًا أهمية الجهود التي يقوم بها الصندوق للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر، خاصة من خلال الخدمات المقدمة من الصندوق.