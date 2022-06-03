«التأمين على الماشية» يسلم شيكات التعويضات الخاصة لعملائه بمحافظة الدقهلية

أعلن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، الانتهاء من تسليم شيكات التعويضات الخاصة لعملائه بمحافظة الدقهلية، وحصولهم على كل مستحقاتهم كاملة.

وقال اللواء دكتور إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة للطب البيطري ورئيس مجلس إدارة الصندوق، إن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والحفاظ عليها وتنميتها.

التوجيه بسرعة صرف وتسليم شيكات التعويضات

وقال صابر، إنه تم التوجيه بسرعة صرف وتسليم شيكات التعويضات الخاصة بعملاء الصندوق مستحقي صرف التعويضات، وتم تشكيل لجنة من الصندوق، وبحضور عدد من المربيين ومسؤولي الطب البيطري بالدقهلية، وممثلي البنك الزراعي، لتسليم شيكات التعويضات لمستحقيها وفاء بالتزامات الصندوق للمستحقين لصرف التعويضات من عملاء الصندوق.

وأشار رئيس مجلس إدارة الصندوق، إلى أن المربيين، أشادوا بأهمية الدور الذي يقوم به الصندوق، للتأمين على الثروة الحيوانية، وتقديم الخدمات للمستأمنين، والمربين ومنتجي الثروة الحيوانية عملاء الصندوق مما يساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها لتوفير متطلبات الشعب المصري من اللحوم الحمراء والألبان ومشتقاتها بأسعار مناسبة بهدف إثراء الاقتصاد القومي المصري.