صندوق التأمين على الماشية ينظم ندوة إرشادية حول المزايا المقدمة للمربي

نفذ صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، بمحافظة البحيرة ندوة إرشادية وتوعوية حول مزايا التأمين على الماشية لدى الصندوق، وذلك بالاشتراك مع القوافل السكانية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومن جهته قال اللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للطب البيطري، رئيس مجلس إدارة الصندوق، أن تلك القوافل تأتي تنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية بضرورة الاهتمام بالفلاح والمربي الصغير وتقديم يد العون والمساعدة لهم، والتواصل المباشر مع الفلاحين والمربين ومنتجي الثروة الحيوانية وتكثيف الدعاية والإرشاد عن المزايا التأمينية الشاملة التي يقدمها الصندوق لعملائه.

جهود صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بالبحيرة

واستعرض الدكتور محمد الجارحي رئيس فرع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بالبحيرة، خلال الندوة الإرشادية والتوعوية المزايا التي يقدمها الصندوق للمربين والفلاحين ومنتجي الثروة الحيوانية من رعاية صحية بيطرية مجانية طوال مدة التأمين من خلال الوحدات البيطرية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وكذلك تقديم أعلاف ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية من مصانع الصندوق.

وأشار إلى أن الصندوق يقدم تعويض يصل لنسبة 100% من قيمة الحيوان المؤمن عليه شريطة الالتزام بتعليمات وثيقة التأمين.

تنظيم قافلتين إرشاديتين وتوعويتين

وفي سياق متصل تم تنظيم قافلتين إرشاديتين وتوعويتين بسوقى التوفيقية العمومي للماشية بمركز إيتاي البارود، وكفر الدوار العمومي للماشية، حيث تم توزيع المواد الدعائية الخاصة بالصندوق على المربين المتواجدين بتلك الأسواق، وذلك في إطار تكثيف العمل والقوافل الإرشادية والندوات لتنشيط التأمين على الثروة الحيوانية للحفاظ عليها وتنميتها لتوفير متطلبات الشعب المصري من اللحوم الحمراء والألبان ومشتقاتها بأسعار مناسبة بهدف إثراء الاقتصاد القومي المصري.