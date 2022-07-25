روسيا تعلن إحباط عملية استخباراتية أوكرانية لتجنيد طيارين روس وخطف المقاتلات

اتهمت وكالة الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم، استخبارات دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بالإشراف على عملية للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، لتجنيد طيارين روس وكذلك اختطاف طائرات مقاتلة روسية، بحسب ما أفادت شبكة «سكاي نيوز».

دعم من الناتو

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان له، اليوم، أنه تمكن من إحباط العملية الاستخباراتية الأوكرانية التي جاءت بدعم من استخبارات دول حلف شمال الأطلسي ودعم من قبل الاستخبارات البريطانية.

وقالت الجهاز، في بيانه اليوم، إن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أحبط عملية للاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، لاختطاف طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية، أشرفت عليها استخبارات الناتو.

تجنيد طيارين روس وخطف مقاتلات

وأضاف البيان أن أعضاء الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، حاولوا نيابة عن القيادة السياسية للبلاد، تجنيد طيارين عسكريين روس، مقابل الحصول على جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى مكافأة مالية، لإقناعهم بالطيران والهبوط بالطائرات في المطارات التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية.

وكشفت وكالة الأمن الفيدرالي الروسية أن المخابرات العسكرية الأوكرانية، وعدت بدفع مبلغ مالي يصل إلى مليوني دولار للطيارين الروس لاختطاف طائرة مقاتلة، كما وعدت أيضا الطيارين بإرسالهم إلى دول ألمانيا والبلطيق وبلغاريا لتشجيعهم على عملية الاختطاف، والهبوط في المطارات التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية، كما كشفت المخابرات الأوكرانية عن مواقع لأنظمة الدفاع الجوي.

وأوضح الجهاز الروسي، أن المخابرات العسكرية الأوكرانية كانت تأمل في اختطاف مقاتلات روسية من طراز سو-24 أو سو-34 أو تو-22إم3، وفقًا لمقطع فيديو للعمليات نشره جهاز الأمن الفيدرالي.

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الخامس على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قيام بلاده بشن عملية عسكرية في فبراير الماضي، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.