الخارجية الأوكرانية: لا نرى احتمالية لانضمام بلادنا إلى الناتو مستقبلا

قال دميتري كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني، إنه لا يرى أي آمال مستقبلية لموافقة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، على انضمام بلاده إلى الحلف، إذ لا توجد أي شواهد أو مقدمات في الوقت الحالي، تفيد بأن الحلف سيغير سياسته العملية الخاصة بالسماح لأوكرانيا، للحصول على عضوية الحلف، بحسب «روسيا اليوم» الإخبارية.

لا بديل عن الانضمام لـ«الناتو»

أضاف وزير الخارجية الأوكراني، خلال مقابلة صحفية نشرت اليوم، أنه يأمل أن يواصل حلف الناتو، تأكيده على أن الباب ما زال مفتوحا أمام أوكرانيا، للانضمام إلى الحلف، إعمالا بقرار قمة بوخارست، متابعا: «ستبقى أوكرانيا على مسار التكامل الأوروبي الأطلسي»، لافتا في الوقت ذاته، إلى أنه لا يرى إمكانية لتغيير حلف الناتو لموقفه في المستقبل القريب.

وأوضح كوليبا، أنه يأمل أن يقوم حلف الناتو بأشياء ملموسة، مثلما فعل الاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانيا، مرددا: «لا بديل عن الاندماج الكامل لأوكرانيا في الغرب، والغرب يعني حلف شمال الأطلسي، والآن أصبح الأمر يتعلق به».

وأكد أن السلطات الأوكرانية لا تعتبر تزويد بلاده بضمانات أمنية من الدول الغربية، يعد بديلا للانضمام إلى حلف الناتو، قائلا: «هذا ليس بديلا، بل يعد ملئ للفراغ الذي تمر به بلاده من الآن، وحتى اللحظة التي تصبح فيها أوكرانيا عضوا في آلية الأمن الجماعي».

الحرب الروسية الأوكرانية تدخل يومها الـ131

دخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الـ131 على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن بلاده عملية عسكرية في أوكرانيا، لحماية المدنيين في إقليم الدونباس، من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية، وفقا لما أعلن وقتها.

وكانت من ضمن الأهداف المعلنة من قبل الرئيس الروسي، منع تمدد نفوذ حلف شمال الأطلسي من الحدود الروسية، وكذلك منع عسكرة أوكرنيا من قبل عدة مدن غربية، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية و«الناتو».