حمدين صباحي: رفض الشعب العربي التطبيع مع الصهاينة أوقف «الناتو الإسرائيلي»

قال حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، إنه على مدار الأيام والأسابيع الماضية تصدر عنوان «الحلف العسكري للكيان الصهيوني في بنية أساسية للدفاع عن إسرائيل لمواجهة خطر مزعوم يدعى إيران»، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي كان يمدح الكيان الصهيوني وقدم كل ما يهم الشعب الإسرائيلي بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني.

حمدين: لم نسمع في زيارة الرئيس الأمريكي شيئًا عن حقوق فلسطين

وتابع «حمدين» خلال مؤتمر القوى الوطنية المصرية لرفض التحالف العربي الصهيوني بمشاركة بعض الأحزاب والقوى السياسية، «نحن كنا على وشك إعلان حلف عسكري يجمع أنظمة عربية مع الكيان الصهيوني، ولم نسمع في زيارة الرئيس الأمريكي شيئا عن حقوق فلسطين، والتنسيق لمشروع الكيان الصهيوني أمر خطير على مستوى المنطقة العربية ويجب أن نواصل من أجل اسقاط هذا التحالف».

تغير في خطاب بايدن

وأشار «حمدين» إلى أن خطاب بايدن تغير اليوم، والذي أوقع الناتو العربي الصهيوني اليوم هو رفض الشعب العربي للتطبيع مع الكيان الصهيوني، متابعا «إرادتنا الشعبية حينما اجتمعت قررت، وحينما نرفض جميعا سيكون صوتنا مؤثرًا ومحركًا، ونحتفل دائمًا بتجمعنا كقوى وأحزاب على رفض التطبيع الإسرائيلي».

وأكد حمدين صباحي أن الإرادة الشعبية العربية تمكن من إيقاف تحالف يجمع بين الدول العربية والكيان الصهيوني.