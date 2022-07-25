مخرجة مسرحية «أشباح الأوبرا» تكشف تفاصيل تجربتها.. فيديو

قالت مروة رضوان مخرجة مسرحية «أشباح الأوبرا»، المشاركة في المهرجان القومي للمسرح، إن التجربة كانت مهمة بالنسبة لها لأن المسرح يعني الجمهور، والمشاركون في المسرحية منهم من لم يمثل من قبل ومنهم من لديه خبرات سابقة، مشيرة إلى أن هناك أحد المشاهد استغرق نحو 4 أشهر في الكتابة ورسم المشهد.

مشاركة العرض في المهرجان القومي للمسرح

وأضافت مخرجة مسرحية أشباح الأوبرا المشاركة في المهرجان القومي للمسرح، في لقاء مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة TeN، أن مشاركة العرض في المهرجان القومي للمسرح يعتبر هاما لأن المهرجان له هيبة كبيرة، وداخل المهرجان هناك عدد ضخم من المشاركين، وهو تحدٍ كبير وطول الوقت أرادت تقديم أفضل ما لديها واللجنة تضم أساتذة كبار.

استمر العرض في الموسم الأول لمدة ساعتين

وشرحت مخرجة مسرحية أشباح الأوبرا المشاركة في المهرجان القومي للمسرح، أن همها الأول والأخير أن تقدم أمامهم عملا يتسم بالصدق والجمال، حيث استمر العرض في الموسم الأول لمدة ساعتين، وفي الموسم الثاني قل الوقت كثيرا.

عندما يكون العدد قليلا يمكن ترك مساحة للارتجال

وأكدت مخرجة مسرحية أشباح الأوبرا المشاركة في المهرجان القومي للمسرح، أنها لا تترك كثيرا مساحة للارتجال، وقد تذهب المسرحية إلى مساحة أخرى، وعندما يكون العدد قليلا يمكن ترك مساحة للارتجال، خاصة الممثل ذو الخبرة.