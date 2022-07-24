اليوم.. افتتاح المهرجان القومي للمسرح وإحياء ذكرى حلمي سالم

تقيم وزارة الثقافة اليوم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية في مواقعها المختلفة، وتفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ 15 برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في الثامنة مساء، ويستمر المهرجان إلى يوم 8 أغسطس 2022.

هيئة الكتاب تحتفي بيوسف نوفل بعد التقديرية

كما يقيم المركز الدولي للكتاب بالهيئة المصرية العامة للكتاب في الخامسة من مساء اليوم، ندوة لمناقشة كتاب «أعلام في سمائي» للناقد الدكتور يوسف نوفل، الحاصل هذا العام على جائزة الدولة التقديرية، ويدير الندوة الدكتور رضا عطية ويناقش الكتاب الناقد الدكتور أحمد فؤاد.

وبقيادة المخرج انتصار عبد الفتاح احتفالية حوار الفنون «مصر وجنوب السودان»، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون وثقافات الشعوب، وذلك بمركز ابداع قبة الغوري في الثامنة والنصف مساء.

وتتضمن الاحتفالية مشاركة من فرقة الطبول النوبية بحوار على ضفاف النيل، فرقة الآلات الشعبية المصرية برحلة المواويل، وفرقة حسب الله ومشروع القاهرة في 1000 عام، فرقة أطفال أفريقيا، وفرقة نياكوزان للرقصات الشعبية جنوب السودان، وقد حدد قطاع التنمية الثقافية سعر موحد للتذكرة وهو 15 جنيها للمصريين.

ويستضيف بيت السحيمي حفل فرقة النيل للآلات الشعبية، إخراج عبد الرحمن الشافعي في السابعة مساء، ويقيم بيت الشعر مركز إبداع الست وسيلة بالأزهر، في السادسة مساء، ليلة باسم الشاعر حلمي سالم، بمناسبة مرور عشر سنوات على رحيله، يشارك فيها الشعراء والنقاد الدكتور حسن طلب، أحمد طه، عبد المقصود عبد الكريم، محمد عليم، عيد عبد الحليم.

ندوة عن تربية الطفل

وينظم مركز إبداع الحرية للإسكندرية ندوة بعنوان «تربية الطفل وطرق التعامل معه في المراحل المختلفة» وتقدمها الدكتورة نيفين محمود استشاري تربوي بالتعاون مع مؤسسة خريجي مدارس الراهبات والرهبان بالإسكندرية في السادسة والنصف مساء.