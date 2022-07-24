تفاصيل المهرجان القومي للمسرح المصري 2022.. 34 عرضا مشاركا

في غضون ساعات تنطلق فعاليات الدورة الـ 15من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا، وأعلنت إدارة المهرجان تفاصيل الدورة المرتقبة التي تحمل اسم المخرج عزيز عيد، وتقام تحت عنوان «المخرج المسرحي المصري» في الفترة من 24 يوليو الجاري، بمشاركة 34 عرضًا من مختلف الجهات الإنتاجية، وتختتم الدورة فعالياتها وتوزيع الجوائز يوم 8 أغسطس على المسرح نفسه برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

العروض المشاركة

وتصل المشاركات إلى 34 عرضًا من مختلف الجهات الإنتاجية، فمن البيت الفني للمسرح تشارك 6 عروض هي «صانع البهجة، هاملت بالمقلوب، الحفيد، الحب في زمن الكوليرا، ليلة القتلة، كاليجولا».

وتنافس قصور الثقافة بـ5 عروض هي «طقوس الإشارات والتحولات، دوار بحر، الغاوي، الأفاعي»، وعرضان من صندوق التنمية الثقافية هما «مشاحنات، زوروني كل سنة مرة»، وعرضان من مركز الهناجر هما «أشباح الأوبرا، هلاوس».

ويشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بعرضين هما: «السندباد، علي بابا والأربعين حرامي»، أما دار الأوبرا فتشارك بعرضين هما «سيرة عنترة، الحبتانا» وعرضان للمعهد العالي للفنون المسرحية «نور، وخلي بالك» وعرضان لوزارة الشباب «بنت القمر، سينما 30».

جدول المهرجان القومي 2022

أماكن العروض

تقدم العروض الدورة الـ 15 على مسارح: العرائس، الغد، الشباب (العائم الصغير)، القومي أوبرا ملك، البالون، مركز الهناجر، السلام، النهار، متروبول، الجمهورية التابع للأوبرا، مركز الإبداع، وزارة الشباب والرياضة، المعهد العالي للفنون المسرحية في أكاديمية الفنون.

وتكرم الدورة الحالية 10 أسماء من كبار المسرحيين: الفنان محمد صبحي، والفنان صبرى عبد المنعم، والفنانة عايدة فهمي، والمخرج عصام السيد، والمخرج ناصر عبدالمنعم، والمخرج أحمد إسماعيل، والمخرج مراد منير، ومهندس الديكور فادى فوكيه، واسم الراحلة أمينة رزق، واسم الراحل عبدالرحيم الزرقاني.

لجنة تحكيم العروض:

- الفنان الكبير محمود الحديني رئيسا للجنة.

- والفنان كمال أبورية.

- الناقد عبد الرازق حسين.

- والمخرج حسن الوزير.

- الدكتور محمد سعد.

- الفنانة رجوي حامد.

- الموسيقار محمد سعد باشا.

- المخرج هاني عبد المعتمد مقررا.

- محمد عبد السلام أمين سر اللجنة