«ستار لينك».. ما سر قطار النجوم المضيئة الذي ظهر في سماء فلسطين؟

شهدت سماء فلسطين، أمس، ظاهرة غريبة تحدث عنها المواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي وكانت عبارة عن قطار من النجوم المضيئة التي تتحرك في السماء بصورة منتظمة مبهرة.

تابع الظاهرة الفلكية المئات من المواطنين في الشمال ليلة أمس، بينما في الجنوب والشرق ظهرت ظاهرة غريبة تتمثل بقطار من النجوم المضيئة يتحرك في السماء، وهو ما ولدّ الكثير من التحليلات حول هذه الظاهرة الغريبة النادرة.

ظاهرة «ستار لينك»

ووفقًا لما ذكرته وكالة «معًا» الفلسطينية عن الجمعية الفلكية الفلسطينية، فإن الظاهرة التي شهدتها سماء فلسطين والتي تمثلت في رؤية عدة أجرام متتابعة تبدو في السماء على هيئة قطار من النجوم المتحرك وكانت تسير بسرعة في اتجاه واحد، وهي عبارة عن أقمار صناعية تُسمى «ستار لينك».

مشروع شركة «سبيس إكس»

وذكرت الوكالة الفلسطينية أنها عبارة عن جزء من مشروع كبير أطلقته شركة «سبيس إكس» المعروفة، ويهدف المشروع إلى توفير شبكة الإنترنت بسعر منخفض لعامة الناس باستخدام الأقمار الصناعية، وسيبلغ عددها عند اكتمال المشروع قرابة عام 2025 حوالي 12 ألف قمر صناعي، وأشارت الوكالة أن تكلفة المشروع تبلغ 10 مليارات دولار.

ووفقًا لما قالته الجمعية في بيان، فإنه يمكن رؤية قطار الأقمار بالعين المُجردة في فترات مُختلفة، إذ أن الشبكة تتكون من 3 مجموعات من الأقمار الصناعية، وهي تبدو كنجوم خافتة متتابعة تتحرك بنفس السرعة والاتجاه بالعين المجردة وتلمع من القدر الرابع أو الخامس أي أنها تحتاج إلى سماء مظلمة لرؤيتها.

وبحسب البيان فإن المجموعة الأولى تتكون من 7518 قمرا صناعيا تدور حول الأرض على ارتفاع 340 كيلومتر، أما الثانية تتكون من 1600 قمرًا صناعيا تدور على ارتفاع 550 كيلومتر، فيما تتكون الثالثة من 2825 قمرًا صناعيا تدور على ارتفاع 1150 كيلومتر، مشيرة إلى أنه بعض الراصدين قالوا إنها في بعض الأحيان تكون لامعة وتصل إلى القدر الثاني، مما يتيح المجال لرؤيتها بوضوح حتى من داخل المدن.