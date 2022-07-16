إجراءات قانونية وعقوبات ضد ظاهرة «السايس» المخالف بالقاهرة

بدأت محافظة القاهرة اتخاذ إجراءات لتطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات رقم 150 لسنة 2020 المعروف بـ«قانون السايس»، وقال اللواء محمد عقل، رئيس حي الوايلي بالقاهرة، إنه في حالة ضبط شخص يقوم بمزاولة مهنة «السايس» دون ترخيص، ويتم اتخاذ إجراء قانوني بشأنه، من تحرير محضر داخل قسم الشرطة وعرضه على النيابة، كما يتم تحرير مذكرة لإدارة انتظار المركبات بالمحافظة للحصول على المبالغ التي تحصل عليها الشخص المخالف، ويذكر بالمذكرة الفترة التى قضاها تقريباً، والمساحة التي يشغلها، ويتم تحصيل غرامة مالية بالإضافة إلى المبالغ التي حصلها الشخص المخالف.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأضاف «عقل»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجري العمل على تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 المعروف بقانون السايس، لضبط الأداء، والحد من أي مخالفات، مؤكداً على استمرار جولاته الميدانية بمعاونة سكرتير عام الحي وفريق العمل من الإدارات الميدانية، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مستخدمي ساحات انتظار المركبات غير المقيدين بحي الوايلي أو المحافظه.

تعريفة الركوب

وأشار إلى استمرار الحملات والجولات على مواقف السرفيس ومحطات الوقود لمتابعة تعريفة الركوب الجديدة، والتزام السائقين بها، وعدم حدوث أي زيادات عن الأجرة المقررة، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

وأجرى رئيس حي الوايلي لقاءات مع المواطنين خلال جولاته على خطوط السير والمواقف، وطالبهم بالإبلاغ عن أي مخالفات على الفور على هاتفه الشخصي، وعدم السماح بأي محاولات استغلال لهم من قبل أي سائق يتجاوز التعريفة المقررة، أو يقوم بتقسيم خط السير.

حملة حي النزهة

كما شهد حي النزهة، برئاسة اللواء يحيى الأدغم، حملة بالتعاون مع مسئولي المربعات والمتابعة الميدانيه والإشغالات والإسكان والطرق، أسفرت عن غلق محل مخالف، وضبط جراج تم تحويله إلى محل تجاري، وتم مصادرة المعدات المستعملة وإيداعها مخزن الحي، وتحرير محاضر مبانى، وإعادة استخدامه جراج، وإزالة الحوائط والجدران المقامة، وإعادة الشيئ إلى أصله كما كان، وتم أيضاً ضبط مخزن للمواد الغذائيه، وتحرير قرار إخلاء للمخزن من جميع البضائع، وإعادة الشيئ إلى أصله، وتحرير محاضر بيئه، وتم إيداع المضبوطات مخزن الحي.