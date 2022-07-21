عماد الدين حسين: الحوار الوطني يعبر عن المصريين.. واهتمامهم به ظاهرة صحية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، إنّ اهتمام المصريين بجلسات الحوار الوطني ظاهرة صحية جدا وشيء جيد، حيث أنه معبر إلى حد كبير عن الفئات في مصر، مثل الأحزاب والهويات والمؤسسات والنقابات المختلفة.

الحوار الوطني أقرب ما يكون إلى مكونات المجتمع المصري

وأضاف «حسين»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أن الحوار الوطني أقرب ما يكون إلى مكونات المجتمع المصري، مشددًا على أنه ليس بين حكومة ومعارضة، إنما بين آراء متنوعة في المجتمع المصري.

حسين: الحوار الوطني سيتطرق إلى المحليات

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه ليس حوارا بين أغلبية وأقلية، كما أنّ مخرجاته لا تتم بالتصويت، فلا بد من الاحتكام إلى التوافق وهو أمر مميز للغاية في الحوار الوطني.

وأوضح عماد الدين حسين، أنّ المحور السياسي يتضمن مباشرة الحقوق السياسية مثل قوانين الانتخابات والأحزاب ودورها وكيفية دعم دورها وكل ما يتعلق بالحياة السياسية وقد يشهد أكثر من جلسة.

وأشار، إلى أنّ الحوار الوطني سيتطرق إلى المحليات باعتبارها أمرا في غاية الأهمية، ولم يصدر قانونها حتى الآن، رغم أنه من القوانين المكملة للدستور، أي أنه وجوبي الصدور، ويجب أن يكون جرى سنه على أعلى درجة من الكفاءة.