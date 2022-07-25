في أول ظهور له بعد استقالته.. «جونسون» يظهر في تدريبات عسكرية مع الأوكران

في أول ظهور له بعد تقديم استقالته من رئاسة حزب المحافظين قبل أسابيع، ظهر رئيس الوزراء بوريس جونسون في حلة عسكرية، وهو يشارك في إحدى التدريبات العسكرية لمجموعة من المقاتلين الأوكران ببريطانيا، بحسب ما نقله موقع قناة العربية.

إلقاء قنبلة يدوية

ونشرت قناة «10 داونينج ستريت»، الرسمية بقناتها على «يوتيوب»، مقطع فيديو يظهر فيه رئيس الوزراء المستقيل وهو يتدرب مع مجموعة ضباط عسكريين أوكرانيين، ضمن برنامج أطلقته وزارة الدفاع البريطانية.

ويظهر «جونسون» في مقطع الفيديو وهو نشيط ومتعاون، فتارة يقوم بإلقاء قنبلة يدوية، وتارة أخرى يقوم بإطلاق الرصاص في الهواء، وسط الجنود الذين يتلقون تدريبًا عسكرية في قاعدة في شمال يوركشاير.

والتدريبات المسلحة التي ظهر فيها «جونسون» جاءت ضمن مجموعة تدريبات تابعة لبرنامج تدريبي، قدمه رئيس الوزراء المستقيل إلى أوكرانيا في يونيو الماضي، ويتم بمقتضاه تدريب ما يقرب من 10 آلاف عسكري كل 4 أشهر لينضم إلى القوات الأوكرانية في حربها ضد روسيا.

فضيحة «بارتي جيت»

وتقدم بوريس جونسون باستقالته من رئاسة حزب المحافظين، بعد قيام وزراء وأعضاء بارزين في حكومته بتقديم استقالتهم، اعتراضا على سياسية جونسون، وتحديدا بعد تورطه فيما يعرف إعلاميا بفضيحة «بارتي جيت» وخرق قيود ضوابط التباعد الاجتماعي الذي أقرته الحكومة البريطانية منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت صور، انتشرت لرئيس الوزراء البريطاني المستقيل في تجمع لأصدقاء وأعضاء حكومته بمقر عمله وإقامته بـ« داونينج ستريت»، وكذلك قيام موظفين في مكتبه بتنظيم حفل عيد ميلاد له.

ورغم إجراء تحقيق في الواقعة والتي انتهت بإدانته إلا أن «جونسون»، رفض تقديم استقالته، بحجة أن البلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة، إلى أن قام وزراء ومسؤولون في حكومته بتقديم استقالاتهم تباعا، مطالبين إياه بالتنحي.