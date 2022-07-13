8 من حزب المحافظين البريطاني يتنافسون على مقعد «بوريس جونسون»

شهدت القارة الأوروبية عددا من الأحداث الهامة خلال الساعات القليلة الماضية، بخلاف استمرار الحرب «الروسية الأوكرانية» حيث تشهد بريطانيا، منافسية بين 8 من نواب بحزب المحافظينن الحاكم على مقعد رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، بوريس جونسون، وبالتالي رئاسة الحكومة، فيما تراجع سكان الاتحاد الأوروبي، إلى 446.8 في 1 يناير الماضي.

وأعلن حزب «المحافظين» الحاكم في بريطانيا، أمس الثلاثاء، أن 8 من نوابه سيتنافسون على مقعد رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، بوريس جونسون، بعد حصولهم على دعم ما لا يقل عن 20 من زملائهم، فيما سيتم الكشف عن الفائز النهائي في 5 سبتمبر المقبل.

20 مشرعا للوصول إلى الجولة الأولى من التصويت

وقالت لجنة 1922، إن 21 يوليو الجاري هو الموعد النهائي الفعلي لاختيار المرشحين الأخيرين، بالتزامن مع بدء العطلة الصيفية لـ«مجلس العموم» البريطاني.

وأخفق اثنان فقط في الحصول على تأييد 20 مشرعا للوصول إلى الجولة الأولى من التصويت، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أنهت لجنة 1922، المسؤولة عن التنظيم داخل الحزب، العملية الخاصة باختيار الزعيم الجديد لـ«المحافظين»، فيما سيشارك كل من «ريشي سوناك، كيمي بادنوش، سويلا برافرمان، جيريمي هانت، ليز تروس، بيني موردونت، توم توجندهات وناظم زهاوي» في الجولة الأولى من التصويت، اليوم الأربعاء، .

الاقتصاد البريطاني يواجه التضخم

وتم فتح باب الترشيحات لمنصب الزعيم الجديد لحزب «المحافظين»، أمس الثلاثاء، ويتعين حصول المرشحين في الجولة الاولى من التصويت، على دعم 30 مشرعا على الأقل.

ويواجه اقتصاد البلاد، تضخما وديونا كبيرة ونموا منخفضا على خلفية أزمة طاقة فاقمتها الحرب «الروسية الأوكرانية».

بدورها، قالت دائرة الإحصاء الأوروبية، المعروفة باسم «يوروستات»، إن عدد سكان الاتحاد الأوروبي، تراجع إلى 446.8 في 1 يناير 2022، من 447 مليون نسمة في 1 يناير من العام الماضي 2021 وشكلت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا معا نحو «47%» من إجمالي سكان الاتحاد في 1 يناير 2022.

وسجلت 10 دول انخفاضا في عدد السكان بين 1 يناير 2021 و2022، مع تسجيل أكبر انخفاض في إيطاليا «253100»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيثا اليوم» الإخبارية الروسية.