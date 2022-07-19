احتدام السباق على خلافة جونسون.. عدد المرشحين يتقلص لأربعة ووزير المالية الأقرب

تقلص عدد المرشحين لخلافة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لأربعة مرشحين حتى اليوم الثلاثاء، ويأتي في مقدمتهم وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن فى وقت سابق أنه سيقدم استقالته من المنصب بعد أن فقدت إدارته دعم الكثيرين في حزب المحافظين الحاكم الذي يتزعمه.

وفى ثالث اقتراع لمجلس النواب البريطاني، حافظ وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك، على تقدمه في السباق فيما خرج مرشح آخر، ليحتدم التنافس بين أربعة مرشحين لخلافة بوريس جونسون.

وزير المالية البريطاني السابق ريشى سوناك يحصل على 115 صوتا

وحصل وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك على 115 صوتا في ثالث اقتراع للنواب من حزب المحافظين والذي أجري مساء أمس، متقدما على وزيرة الدفاع السابقة بيني موردونت التي حصلت على 82 صوتا ووزيرة الخارجية ليز تروس، التي حصدت 71 صوتا.

وجاء وزير المساواة السابق كيمي بادنوش، في المركز الرابع في الاقتراع بأغلبية 58 صوتا، فيما تم استبعاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية توم توجندهات، وهو جندي سابق وناقد لجونسون لم يكن له دور في الحكومة بعد أن حصل على أقل عدد من الأصوات بـ31.

وواجه المرشح الأوفر حظا «سوناك»، العديد من الانتقادات من المنافسين في كل شيء، بدءً من سجله في الحكومة إلى ثروة زوجته، من قبل أولئك الذين يتنافسون للوصول إلى جولة الإعادة بين المرشحين الأخيرين، مع وزير الخارجية تروس وموردونت، الذي يشغل حاليًا منصب وزير التجارة.

وسيقوم 358 مشرعا من حزب المحافظين الحاكم، بتقليص عدد المرشحين على خلافة جونسون إلى اثنين هذا الأسبوع، مما يقضي على المرشح الذي حصل على أقل عدد من الأصوات في كل مرة وفقا لوكالة أنباء «رويترز».

الإعلان عن رئيس وزراء جديد في 5 سبتمبر

ومن المقرر صدور نتائج الاقتراع المقبل في الساعة الثانية بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء وبعد ذلك سيتم الإعلان عن رئيس وزراء جديد في 5 سبتمبر، بعد أن أدلى أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 200 ألف بأصواتهم عبر البريد خلال الصيف.

وأصبح السباق على خلافة جونسون، مركّزًا على التعهدات، أو عدمها بخفض الضرائب، في وقت يعاني فيه الاقتصاد البريطاني من تضخم متصاعد، وديون مرتفعة، ونمو متدنٍ، الأمر الذي جعل الناس يعانون من أشد ضغوط على مواردهم المالية منذ عقود.

وزير الخارجية المرشحة لخلافة جونسون تعرضت لانتقادات شديدة بسبب بنك إنجلترا

وتعرضت وزيرة الخارجية ليز تروس، أيضًا لانتقادات شديدة لقولها إنها ستغير تفويض بنك إنجلترا.

وهاجم المرشحون بعضهم البعض بسبب سجلاتهم، في مناظرة متلفزة يوم الأحد، وانسحب تروس وسناك من المناظرة الثالثة المخطط لها يوم الثلاثاء، وسط قلق بين المحافظين بشأن مهاجمة المرشحين لزملائهم في الحزب.