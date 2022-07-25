برلمانية تطلق صالون «رؤى الشباب» لدعم خطى الشراكة والتمكين بالتعاون مع «الشباب والرياضة»

تنظم الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، صالون رؤى الشباب تحت عنوان «استعادة القوة المصرية»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وذلك ابتداءً من أغسطس 2022، لاستعراض رؤى الشباب حول استعادة مصر لدورها ونفوذها على المستويين الإقليمي والدولي، والذي سيكون على عدة مرحل بمختلف محافظات الجمهورية وبحضور مسؤولين وخبراء متخصصين، حيث يستهدف الصالون الارتقاء بمستوى الوعي المجتمعي والتعبير عن رؤيتهم بما يساعد في وضع حلول ورؤى مستقبلية تساعد الدولة في مواجهة القضايا المجتمعية المعاصرة وكذلك تعزيز القيم الإيجابية لدى الجميع، على أن تعقد من خلال مجموعة من الحوارات والنقاشات تعلن تباعًا.

صالون «رؤى الشباب» يأتي استكمالا لجهود الدولة في دعم وتمكين الشباب

وأكدت «هلالي» أن صالون «رؤى الشباب» يأتي استكمالا لجهود الدولة في دعم وتمكين الشباب ويسير على طريق منتديات الشباب التى نظمت على مدار السنوات الماضية، خاصة وأنهم يمثلون قوة مصر الحقيقية والمحرك الرئيسي للتطور وتقدم الأوطان، ليكون الصالون بمثابة منصة حوارية مهمة على خطى المؤتمر الوطني للشباب ومنتدى شباب العالم، وذلك في صورة مصغرة تستهدف كل محافظة على حدة وهو ما سيؤدي للتعرف على رؤيتهم حول استعادة مصر لدورها ونفوذها على المستوى الإقليمي والدولي.

وشددت «هلالي» على أن ذلك سيكون له العديد من المكتسبات ومنها تعميق صناعة الوعي بمحتلف محافظات الجمهورية واستراتيجية بناء الإنسان وهو ما تضعه القيادة السياسية على أولوياتها خلال هذه الفترة، كما أنه سيكون منبرا لتعبير الشباب عن مقترحاتهم ورؤاهم ويأتي على طريق إزالة الفجوة بين الدولة والشباب والتحول ليكون الشاب شريكا رئيسيا في صنع القرار بطرح الرؤى والأفكار في مسيرة التنمية، ويعطي فرصة للتعرف على ما يدور في فكر الشباب لمستقبل مصر وإشراكه في آلية إدارتها وتمكينه من القدرة على التحاور وخلق بوابة للتعرف على المواهب وأصحاب الإبداع في كل ربوع مصر وهو ما سيعزز من سياسة كسر باب العزلة والتهميش مع الشباب والذي تبنته القيادة السياسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 2014 والعمل على مد جسور الثقة المتبادلة.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي عهد منذ توليه الحكم العمل على توسيع تمكين الشباب وفتح منافذ للحوار معهم، فكان أول رئيس مصري يدشن جسراً للتواصل معهم بإطلاق 2016 عاما للشباب، وأيضا عبر المؤتمر الوطني للشباب والذي عقد 8 مرات وتنظيم منتدى شباب العالم في 4 نسخ والذي عكس اهتمام الرئيس أيضا بشباب الوطن العربي والقارة الإفريقية باعتبارهم شركاء التاريخ، والانفتاح على كل دول العالم لتبادل الرؤى والخبرات بين الشباب، كما دعا ليكون 2023 عام الشباب العربي، إضافة إلى الكثير من الإجراءات التنفيذية التي سلكتها الدولة لصالحهم لتؤكد أنهم يعيشون عصرا من التمكين غير مسبوق.

ولفتت «هلالي» إلى أن الصالون يأتي بالتزامن مع انطلاق الحوار الوطني والذي يشمل جميع أطياف المجتمع، ما يجعله فرصة وأداه ناقلة لرؤى الشباب وأفكارهم في بناء الوطن نحو الجمهورية الجديدة ويجعلهم شركاء رئيسيين في خطى التنمية، داعية الجميع للمشاركة في فعاليات صالون رؤى الشباب، وعلى من يريد استيفاء استمارة الاشتراك وجميع البيانات والمعلومات التي تتضمنها الاستمارة: - (الاسم / السن / صورة شخصية / صورة الرقم القومي / رقم الهاتف / العنوان / تحميل الورقة البحثية / إبداء الرأي في المشاركة في الورشة التدريبية )، من خلال الرابط من هنــــــــــا، ويقوم الشباب بإعداد ملخص ورقة بحثية عن موضوع الصالون (استعادة القوة المصرية )، ورؤيتهم في تعزيزها ومقترحاتهم للمحافظة عليها.