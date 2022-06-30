عضو «التنسيقية»: ثورة 30 يونيو حققت تمكين الشباب في مختلف قطاعات الدولة

قال المهندس محمود أبو خضرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن 30 يونيو ثورة عظيمة جاءت بإرادة شعب وقف بجوارها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تحمل المسؤولية في وقت صعب كادت خلاله أن تنهار مصر بسبب الجماعة الإرهابية، لافتا إلى أن الشعب المصري لا يقبل أن يكون مستعمرًا أو محتلًا أو أن يمس أحد أرضه أو عرضه أو وطنه.

أبوخضرة: الدولة المصرية تسبق بخطوة دائمة قبل أي أزمة

وأوضح «أبو خضرة»، خلال استضافته في لقاء مذاع على التليفزيون المصري، أن الدولة المصرية تسبق بخطوة دائمة قبل أي أزمة، وفي الوقت الذي تعرض فيه العالم لأزمات ضخمة كانت الدولة المصرية تبني وتعمر وتفتتح المشروعات وتؤسس لشركات دولية جعلتها واحدة من أكبر مراكز الطاقة في المنطقة، لافتا إلى أنّه منذ ثورة 30 يونيو ظهرت تجربة التمكين الحقيقي في مختلف قطاعات الدولة، وأصبح لدينا نواب وزراء ومحافظين ومسؤولين في قطاعات برلمانية وتنفيذية من الشباب المؤهل للقيادة.

وأشار «أبو خضرة» إلى أنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحتفل بعامها الرابع في الحياة السياسية في مصر، موضحًا أن التنسيقية هي خير دليل على تمكين الشباب حيث تولى 6 من أعضائها مناصب نواب المحافظين إضافة لأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

أبو خضرة: الرئيس السيسي داعم حقيقي للشباب

وأكد المهندس محمود أبو خضرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ دستور 2014 وضع أسس تمكين الشباب والتي اتخذتها الدولة وعملت بها وتمثلت في عقد مؤتمرات ومنتديات الشباب للاستماع لمطالب الشباب وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم وصولا إلى الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه للشباب وإتاحة الفرصة لهم في مختلف القطاعات وتمكينهم بشكل فعلي مفعم بالثقة والدعم الحقيقي غير المسبوق.