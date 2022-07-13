«مودة» ينفذ 10 ورش عمل تفاعلية دامجة بمراكز الشباب تحت شعار: «دعم.. دمج.. تمكين»

تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي اي زد مصر» نيابة عن الحكومة الألمانية، نفذ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» 10 ورش عمل تدريبية تفاعلية دامجة بمراكز الشباب بمحافظات المرحلة الأولى، والتي شملت محافظات القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، الدقهلية، بورسعيد.

وتأتي تلك الورش ضمن المبادرة التي تهدف إلى إعداد كوادر شابة قادرة على توصيل الرسائل الخاصة بمشروع مودة، حيث نفذ تلك الورش 40 مدربا ومدربة من ضمنهم 3 مدربين من ذوي الإعاقة من الكوادر الشبابية الذين قد سبق وتلقوا برنامجاً تدريبياً مكثفاً تناولوا فيه مختلف الجوانب المهارية الخاصة بالتدريب بالإضافة للدليل التدريبي الخاص بالمشروع.

3 أيام تدريبية لكل ورشة عمل

وعلى مدار 3 أيام تدريبية لكل ورشة عمل ناقش المدربون مع أقرانهم الشباب المشاركين في الفئة العمرية «18 - 29» عاما، مختلف القضايا والجوانب المتعلقة بالحياة الأسرية والتي بدأت بالحوار حول مفهوم الزواج وأهدافه والقيم الدينية المتعلق بالزواج، وأهم المعايير والأسس الواجب مراعتها عند اختيار شريك الحياة، بالإضافة للمهارات المختلفة التي تساعد المقبلين على الزواج لتأسيس كيان أسري سوي، ومنها مهارات الحوار والتواصل وبناء الثقة والتوافقات، والأسس العلمية والمهارية للتعامل مع المشكلات، كما تناولت الورش نقاشات وأنشطة حول العنف الأسري وأسبابه وطرق مواجهته، بالإضافة لأهم أساليب وأسس التربية الوالدية الإيجابية، وطرق إدارة الموارد الاقتصادية للمنزل.

وتفاعل المشاركون أيضًا مع الأنشطة التي تتناول أهم المفاهيم المتعلقة بصحة الأسرة المصرية، والمنافع المختلفة المترتبة على تنظيم الأسرة، وأهمية إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.

226 شابًا وشابة استفادوا من الورشة

وقد استفاد من تلك الورش 226 شابًا وشابة، بنسبة مشاركة 65%؜ للإناث و35%؜ للذكور، وبنسبة مشاركة 17%؜ من الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.

ومن المقرر أن يستأنف المشروع تلك المبادرة خلال الفترة المقبلة، مع إطلاقها في محافظات المرحلة الثانية مع نهاية شهر يوليو الجاري.