طلب إحاطة بشأن تأشيرات العمرة الترانزيت والـ«B2C»

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تحايل بعض شركات السياحة على قانون بوابة العمرة المصرية بأن قدمت برامج للسفر إلى الأراضي المقدسة بطرق لا تمر عبر الطريق الرسمي، الذي حددته الحكومة، وهو بوابة العمرة الإلكترونية التي تسجل عليها بيانات المعتمر، ويمنح من خلالها QR code، أو رمز يمر عبره في المطارات والمنافذ.

هناك شركات اتبعت طرق غير رسمية لأداء العمرة

حيث أوضح الجاهل في طلبه، أن هناك شركات اتبعت طرق غير رسمية لأداء العمرة من خلال استصدار تأشيرات سياحة أو زيارة وغيرها من أنواع التأشيرات لدخول المملكة، إضافة إلى السفر من مصر إلى السعودية عبر المرور «ترانزيت» بالإمارات أو سلطنة عمان أو الأردن، وهي التأشيرة المسماة «B2C».

وطالب عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة على هذه الشركات والتي تستخدم الطرق غير الرسمية وعلي الحكومة أن تشكل لجانا لمراقبتها ورصدتها وتوقيع العقاب القانوني عليها والتي قد تصل إلى إلغاء تراخيص الشركة.

حملات توعية للمواطنين الراغبين في أداء العمرة

كما طالب وزارة السياحة، وأيضا غرفة شركات السياحة، بحملات توعية للمواطنين الراغبين في أداء العمرة بأن يتم توخي الحذر من البرامج الوهمية التي تنتشر من بعض الوسطاء والسماسرة وتعتمد على توفير تأشيرات افتراضية للمواطنين بعيداً من الإجراءات المتبعة في السفر لرحلات العمرة من خلال بوابة العمرة المصرية.

كما على لجان وزارة السياحة والأجهزة الأمنية تكثيف الحملات كي يتم رصد هذه الشركات والتي تتلاعب بالمعتمرين من خلال التأشيرة الترانزيت أو البرامج الوهمية.