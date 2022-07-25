إتاحة خدمة إصدار تصاريح العمرة عبر «اعتمرنا» 30 يوليو

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، إتاحة خدمة إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق «اعتمرنا» ابتداءً من 30 يوليو الجاري، في إطار جهود المملكة العربية السعودي لتسهيل الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، أن اشتراطات إصدار التصاريح لـ العمرة والدخول لـ«المسجد الحرام»، تتضمن سلامة الحالة الصحية بحسب تطبيق «توكلنا»، فيما يتم إلغاء التصريح من خلال التطبيق، لمن تثبت إصابته أو مخالطته لأحد مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين يستقبلون الرئيس الكازاخي

أدى رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، أمس الأحد، مناسك العمرة، في «المسجد الحرام»، وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، إن عددا من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين، كانوا في استقبال الرئيس الكازاخي، لدى وصوله.

«بن سلمان» يبحث مع رئيس كازاخستان العلاقات المميزة بين البلدين

وأمس الأحد، استقبل ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، محمد بن سلمان، توكاييف، في قصر السلام بمدينة «جدة»، واستعرض الجانبان، في جلسة مباحثات رسمية العلاقات المميزة بين البلدين، وسبل تطويرها،.

وتبادل بن سلمان، ورئيس كازاخستان، وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة. وفي وقت لاحق، غادر توكاييف، مدينة «جدة» السعودية ، بعد زيارة للمملكة العربية السعودية، أدى خلالها مناسك العمرة، فيما كان في وداع رئيس كازاخستان بـ«مطار الملك عبدالعزيز الدولي»، محافظ جدة، سعود بن عبد الله بن جلوي، وأمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي ووزير البيئة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وعدد من المسؤولين.

من جانبه، وافق ولي العهد، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة «مكة المكرمة» والمشاعر المقدسة محمد بن سلمان، على تعيين المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد رئيسًا تنفيذيًا للهيئة الملكية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».