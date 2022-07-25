مصر تتصدر الدول العربية في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية (إنفوجراف)

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدًا يرصد خلاله أبرز النقاط التي تناولها تقرير منظمة «جلوبال إنرجي مونيتور» في يونيو 2022، حول وضع الطاقة المتجددة في المنطقة العربية وتوقعاتها خلال الفترة المقبلة.

مصر أعلى الدول العربية إنتاجًا للكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

مصر أعلى الدول العربية إنتاجًا للكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ بإنتاج يبلغ 3.5 جيجاوات، ومستهدف وصوله إلى 6.8 جيجا وات في 2024، مقسمة بين 1.6 جيجاوات من طاقة الرياح و1.9 جيجاوات من محطات الطاقة الشمسية، تليها الإمارات العربية المتحدة بنحو 2.6 جيجاوات، ثم المغرب بنحو 1.9 جيجاوات، والأردن بنحو 1.7 جيجاوات، تليها المملكة العربية السعودية بحجم إنتاج 0.78 جيجاوات.

مصر من أولى الدول إنشاءً لمحطات طاقة الرياح

مصر من أولى الدول إنشاءً لمحطات طاقة الرياح منذ عام 2000، إذ تأتي في صدارة الدول العربية في مجال الطاقة المتجددة، ويتعاون صندوق مصر السيادي مع الشركة النرويجية «سكاتيك» وشركات أخرى لتشغيل محطة العين السخنة -أول محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر- بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ميجاوات، ومن المتوقع بدء تشغيل المحطة بالتزامن مع مؤتمر «COP27» في نوفمبر 2022.