معلومات عن محطة توليد الكهرباء بمزرعة غرب بكر: زيادة قدرة طاقة الرياح 18%

تعد مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص في مجال الكهرباء بمصر، خلال السنوات الأخيرة، خاصة أنها تساعد في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتعزيز مشاركة المكون المحلي في معدات الطاقة المتجددة، علاوة على تخفيض الانبعاثات الضارة من خلال التغذية الكهربائية بالطاقة النظيفة ضمن استراتيجية الدولة التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2035.

أهداف مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح

وتستعرض «الوطن»، وفقا لبيان صادر عن شركة «ليكيلا» المتخصصة في إقامة المشروعات العملاقة في مجال الطاقة المتجددة أهداف مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح لمزرعة رياح غرب بكر، بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة جبل الزيت في خليج السويس على بعد 30 كم شمال غرب رأس غارب، التي جرى تنفيذها بالتعاون مع شركة «ليكيلا باور» البريطانية، وبدء تشغيلها مطلع مارس الجاري، وهي:

- المشروع يوفر الوصول إلى طاقة نظيفة وموثوقة ويدعم الانتقال إلى مصر أكثر استدامة.

- يسهم في دفع مصر نحو الوصول إلى أهدافها في مجال الطاقة النظيفة.

- تحقيق زيادة كبيرة في قدرة طاقة الرياح مما يجعل مصر في وضع قوي لقيادة زمام المبادرة نحو مصادر الطاقة المتجددة.

مشروع غرب بكر لطاقة الرياح

ويعتبر مشروع مزرعة رياح غرب بكر، مساهمة حقيقية في تلبية طموحات مصر في مجال الطاقة المستدامة، وخطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الحكومة، ومنها:

- مشروع غرب بكر لطاقة الرياح مكون من 96 توربينا جرى تركيبها بواسطة شركة «سيمنس جاميسا» وستنتج أكثر من 1000 جيجاوات/ ساعة من الكهرباء المتجددة سنويًا.

- تسهم المحطة في خفض أكثر من 530 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

- يسهم المشروع في زيادة قدرة طاقة الرياح في مصر بنسبة 18%.

- المشروع جزء من مخطط الحكومة للبناء والتملك والتشغيل «BOO» بتمويل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، وشركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية.

- سيكون للمشروع تأثير طويل الأجل على الجانب الاقتصادي، ويجري العمل على تطوير المرحلة التالية من الخطة المجتمعية المستدامة لمنطقة رأس غارب.

- خلق فرص عمل خلال فترة البناء.

- برنامج للتدريب المهني للمرأة يهدف بشكل خاص إلى زيادة مشاركة المرأة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر.

- حماية التنوع البيولوجي الغني في خليج السويس من خلال تطوير برنامج «الإغلاق عند الطلب» لحماية الطيور المهاجرة.

- رعاية متدربين من منطقة رأس غارب، مما يوفر فرص عمل مستدامة للمجتمع ويدعم النظام البيئي المحلي.