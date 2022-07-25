الصحة: قوافل «حياة كريمة» قدمت خدماتها لـ51 ألف مواطن في 15 يوما

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ50 ألف و906 مواطنين، من خلال 43 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال النصف الأول من الشهر الحالي، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.

8 آلاف تحليل دم وطفيليات وأشعة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّه تم إجراء 8 آلاف و570 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 11 ألفا و249 ندوة تثقيفية، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، وتحويل 473 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

قوافل طبية بإجراءات احترازية

وأكد عبدالغفار، حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أنّ القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 2173 مواطنا بمحافظة أسوان، و2240 مواطنًا بأسيوط، و951 مواطنا بمحافظة الإسكندرية، و913 مواطنًا بمحافظة الإسماعيلية، و788 مواطنا بالأقصر، و1168 مواطنًا بالبحر الأحمر، و4 آلاف و889 مواطناً بالبحيرة، و3 آلاف و792 مواطنا بالجيزة، و2676 مواطنا بالدقهلية، و516 مواطنا بالسويس، و8 آلاف و40 مواطنًا بالشرقية، و2838 مواطنا بالغربية، و954 مواطنا بالفيوم.

وأضافت «الصادق» أنّه جرى تقديم الخدمة أيضا لـ4 آلاف و853 مواطنًا بالقاهرة، و811 مواطنًا بالقليوبية، و2105 مواطنين بالمنوفية، و1669 مواطنًا بالمنيا، و224 مواطنا بالوادي الجديد، و2205 مواطنا ببني سويف، و1192 مواطنا بدمياط، و1363 مواطنا بسوهاج، و829 مواطنا بقنا، و2870 مواطنا بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 847 مواطنا بمطروح.