بالتعاون مع «الصحة».. حياة كريمة تطلق قوافل طبية لعلاج المواطنين بالمجان

تعمل المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على قدم وساق بالتعاون مع الحكومة من أجل نقل حياة المواطن المصري لحال أفضل مما هي عليه، لاسيما المواطنون في المناطق والقرى النامية والمحافظات الحدودية والأماكن الأكثر احتياجا للمساعدة والرعاية.

وتشمل خطة المؤسسة العمل على تحسين عدد من الجوانب الحياتية المحيطة بالمواطن والتي تؤثر في حياته بشكل مباشر، كالجانب التعليمي والصحي والخدمي وغيره.

حياة كريمة تطلق قوافل طبية بالتعاون مع الصحة

وانطلاقًا من سعي حياة كريمة في التخفيف عن كاهل المواطنين وتطوير حياتهم، أطلقت المبادرة اليوم، الإثنين 9 قوافل الطبية في بعض المحافظات المختلفة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والسكان، من أجل تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان للمواطنين في هذه المحافظات، ويستمر عمل هذه القوافل في الأماكن التي تتواجد بها بداية من اليوم وحتى غدا، الثلاثاء.

وتنتشر القوافل الطبية التي تطلقها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» اليوم في 8 محافظات مختلفة، وهم:

أماكن تواجد قوافل حياة كريمة

1- محافظة الأقصر، تحديدًا في حاجر العديسات مركز الطود.

2- محافظة الوادي الجديد، تحديدًا في الشيخ مفتاح مركز الداخلة.

3- محافظة أسيوط، تحديدًا في منطقة بني غالب.

4- محافظة البحر الأحمر، تحديدًا في مركز حلايب.

5- محافظة الدقهلية، تحديدًا في مركز بني عبيد.

6- محافظة القاهرة، تحديدًا في حي مدينة نصر.

7- محافظة المنيا، تحديدًا في مركز مغاغة.

8- محافظة البحيرة، تحديدًا في مركز كوم.

9- محافظة الإسماعيلية، تحديدًا في مركز فايد.

التخصصات الطبية بالقوافل

أما عن التخصصات الطبية التي توفرها المؤسسة للمواطنين من خلال هذه القوافل، فجاءت متنوعة، إذ تشمل القوافل تخصصات الأنف والأذن، والباطنة، والرمد والأسنان، كما اهتمت المبادرة أيضًا بصحة المرأة والطفل، فضمت القوافل تخصص طب الأطفال والنساء والولادة إضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة، كما تضم القوافل أيضا خدمات الأشعة والتحاليل، والجلدية، والجراحة والعظام.