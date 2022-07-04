«الصحة» تنشر خريطة القوافل الطبية بـ4 محافظات اليوم.. العلاج مجانا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خريطة القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»المقرر انطلاقها اليوم على مستوى محافظات الجمهورية، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، إنه من المقرر أن تطلق القوافل الطبية في أربع محافظات هي «الإسكندرية، الدقهلية، البحر الأحمر، أسوان».

وحددت وزارة الصحة والسكان التخصصات الطبية المقرر أن تتضمنها القوافل الطبية وجاءت على النحو التالي: «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال- الباطنة - الأنف والأذن- العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل».

الكشف والعلاج مجانا في القوافل الطبية

وأكدت الوزارة أن المواطن لا يتحمل أي أعباء مالية خلال المشاركة في القوافل الطبية، الكشف والعلاج مجانا خلال المشاركة، بالإضافة إلى وجود صيدليات لصرف الأدوية مجانا، والقيام باجراء التحاليل والأشعة وتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية أو عمليات حرجة الي اقرب مستشفي.

وناشدت وزارة الصحة والسكان من المواطنين، المشاركة في القوافل الطبية، وضرورة الالتزام عند النزول باتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والبعد عن الزحام، للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لكورونا في مصر، مشيرة إلى أن أماكن القوافل الطبية تتغير من مكان إلى آخر، لضمان وصولها إلى جميع المناطق النائية بمحافظات الجمهورية.

الخط الساخن لوزارة الصحة

وطلبت الوزارة من المواطنين ضرورة التواصل معها من خلال الخطوط الساخنة لها لمعرفة أماكن القوافل الطبية والخدمات الصحية المقدمة، وتلقي كافة الاستفسارت والتساؤلات المختلفة والرد عليها من خلال المصادر الرسمية لها.

وقالت الوزارة إن الأماكن في المحافظات التي من المقرر أن تنطلق بها القوافل الطبية هي بنجر 2 مركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية، جاليا الثانية مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، سبيل مكي مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، الشيخ الشاذلي مركز مرسي علم بمحافظة البحر الأحمر.