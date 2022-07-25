السجن عام للمتهم بالتحرش بفتاة داخل مترو الأنفاق 

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، متهما بالتحرش بفتاة داخل مترو الأنفاق، وحيازة المواد المخدرة، بالحبس لمدة سنة مع الشغل وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، بمنطقة قصر النيل.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين محسن علي غراب، والدكتور هشام مختار مصطفى، المستشارين بمحكمة الاستئناف، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.

التحرش بفتاة داخل المترو

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 7852 لسنة 2021، قيام المتهم بالتحرش بفتاة داخل محطة مترو الأنفاق، فضلا عن حيازة جوهر مخدري الحشيش والترامادول.

بلاغ من إحدى الفتيات بالواقعة

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة قصر النيل، يفيد بورود إشارة من أحد الأشخاص الذين يعملون بمترو الأنفاق، بتلقي بلاغ من إحدى الفتيات يفيد تعرضها للتحرش على يد شخص، وبإلقاء القبض على المتهم عثر بحوزته على لفافة ورقية وتبين أن بها جوهر مخدر الحشيش والترمادول.

تم القبض على المتهم وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.