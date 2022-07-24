حيثيات الحكم بإعدام قاتل نيرة أشرف تكشف علاقة الفنان أحمد زاهر بالقضية

مفاجأة أظهرتها حيثيات حكم محكمة جنايات الدقهلية، منذ قليل، والخاصة بإعدام قاتل نيرة أشرف، إذ جاء فيها أن المتهم تعلّم كلمات وردت على لسان الفنان أحمد زاهر في مسلسل له يقول فيها «وعرش ربنا لأقتلك».

حيثيات الحكم بإعدام قاتل نيرة أشرف

وذكرت المحكمة: «استمرت بينهما الخلافات وتنامَت بداخله رغبة الانتقام منها ثأرًا لكرامته، فسَولت له نفسه الأمارة بالسوء ارتكاب أبشع الجرائم عند الله - قتلُ النفس التي حَرَّم الله إلا بالحق - واستمرَّ في تهديدها بالقتل إن لم تستسلم له وتَقبله شريكا في الحياة، فأرسل إليها في شهر رمضان من العام الجاري - 6/4/2022 - رسائل تهديد أخرى بالذبح عَبر تطبيقات وسائل التراسل الاجتماعي».

علاقة أحمد زاهر وأحمد السقا ومحمد رمضان بقضية نيرة أشرف

ومن بين هذه الرسائل قال فيها: «والله نهايتك على إيدي يا نيرة، تاني مفيش فايدة ودِيني لأقتلك، وعرش ربنا ما سايبك تتهني لحظة، هدبحك، وديني لادبحك، دانا أدبحك أسهلي إنت حسابك معايا تقيل أوي، بلاش تزوديها عشان وعهد الله ما هسيب فيكي حتة سليمة، ويبقا حد غيري يلمس منك شَعرة، صحيح الفترة الجاية اتعلمي ضرب النار، أو شُوفي محمد رمضان أو السقا يدربوكي بوكس علشان نهايتك على إيدي يا نيرة، أهو طالما الدنيا مجمعتناش تجمعنا الآخرة، ويُذكر أن الفنان أحمد زاهر في مسلسل البرنس قال عبارة (وعَرش ربنا لاقتلك)».

يُشار إلى أنَّ جملة «وعرش ربنا» كانت لزمة لشخصية «فتحي» التي أداها الفنان أحمد زاهر، في مسلسل «البرنس» الذي عرض في رمضان 2020.