حبس المتهم بابتزاز طفلة في الخليفة لمدة عامين.. «طلب منها صورا خاصة»

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، متهمًا بالحبس سنتين مع الشغل؛ لاتهامه بتهديد طفلة والاعتداء على المبادى والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعى بمنطقة الخليفة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن أبو الوفا وعضوية المستشارين عبدالعزيز حبيب وأحمد هشام وأمانة سر أيمن عبد اللطيف.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم «س. م»، بدائرة قسم الخليفة بمحافظة القاهرة، بتهديد المجني عليها الطفلة «س.ع» كتابة عن طريق موقع المراسلات الإلكتروني «ماسنجر» بأن أرسل لها رسائل تفيد التشهير بها وخدش حيائها، وكان هذا التهديد مصحوبًا بطلب الحصول على صور جنسية لها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

رسائل عبر تطبيق «ماسنجر»

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن أرسل للمجني عليها العديد من الرسائل الالكترونية عبر تطبيق «ماسنجر» بدون موافقتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنشأ حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية باسم «كوكو كوكى»؛ بهدف ارتكاب الجرائم آنفة البيان وأزعج عمدًا المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

التحقيقات تكشف ما حدث عبر فيسبوك في الواقعة

وخلال تحقيقات النيابة العامة، أقر المتهم أنه اقترف الواقعة محل الاتهام الماثل وأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته والشريحة التي بداخله الذى يخصه وأنه تعرف على المجنى عليها من خلال الإنترنت على موقع «فيس بوك» على حسابه وتبادل معها أطراف الحديث من خلال ذلك الموقع، وأنها قامت بحجبه عن محادثتها على تطبيق الماسنجر على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، فقام هو بعمل حساب آخر له تحت اسم «كوكو كوكى»؛ حتى يتمكن من مكالمتها وعندما تحدث معها طلب منها أن ترسل له صورلها جنسية، وهى عارية إلا أنها رفضت ذلك، فقام بتهديدها بنشر صورها التي سبق لها أن أرسلتها له على حسابه الأصلى على جروبات المقطم وأنه سيرسل صورها لأقاربها إذا لم ترسل له الصور المطلوبة.