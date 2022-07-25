تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه لخلاف على ارتداء البنطلون في كرداسة

أمرت جهات التحقيق المختصة، تجديد حبس شاب، لمدة 15 يومًا احتياطيًا، على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بقتل شقيقه بسبب خلافات بينهما على ارتداء البنطلون في كرداسة.

بلاغ من الأهالي يكشف الواقعة

بداية الواقعة كانت عندما تلقى قسم شرطة مركز كرداسة، بلاغا من الأهالي يفيد بمقتل شاب بطعنة نافذة ، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها وبالانتقال تبين العثور على جثة لشاب ملقاة أرضاً غارقاً في دمائه بعد محاولات عديدة من الأهالي لإسعافه إلا أنها باءت بالفشل.

خلاف بين الشقيقين على البنطلون

وبعمل التحريات الأولية وسؤال شهود العيان تبين أن السبب وراء ارتكاب الواقعة كانت مشاجرة نشبت بين الشقيقين على ارتداء البنطلون فقام المتهم بطعن شقيقه طعنة نافذة في منطقة الصدر أودت بحياته على الفور وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهم وتم استهدافه ونجح رجال المباحث في إلقاء القبض عليه وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة لتباشر التحقيقات.

تدخلت الأم لفض المشاجرة لكن دون جدوى

واستمعت جهة التحقيق لأقوال المتهم والذي أدلى باعترافات تفصيلية بأنه في يوم الواقعة ارتدى بنطال اشقيقه المجني عليه بدون علمه فعلم شقيقه ثم نشبت مشاجرة بينهما كالعادة حول ارتداء الملابس ولكن تطور الأمر بينهما فالتقط المتهم السكين من المطبخ أثناء تدخل الأم لفض المشاجرة بينهما، إلا أن المتهم أسرع من المطبخ وسدد طعنة نافذة للضحية فلقى مصرعه.

انتداب الطب الشرعي لتشريح

وكانت النيابة العامة أمرت في وقت سابق بحبس المتهم بقتل شقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه لتحديد سبب الوفاة، كما أمرت بعمل تحليل مخدرات للمتهم لمعرفة ما إذا كان المتهم كان يتعاطى جوهر المخدرات من عدمه.