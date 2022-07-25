حبس عاطل لاتهامه بإصابة عامل وزوجته بطلقات خرطوش في القناطر

أمرت جهات التحقيق بمركز القناطر الخيرية بالقليوبية بحبس عاطل 4 أيام لقيامه بإطلاق طلقات من فرد خرطوش على عامل وزوجته في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، مما تسبب في إصابتهما بإصابات مختلفة ونقلهما للمستشفى، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة والستعلام عن حالة المصابين.

وكان عامل بمصنع زجاج وزوجته ربة منزل قد إصيبا بشظايا خرطوش أطلقه عاطل خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة، قام على إثرها الأخير بإطلاق طلقات خرطوش تسببت في إصابة المجني عليهما.

تفاصيل مشاجرة القناطر

تلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى القناطر العام باستقبال عامل بمصنع زجاج وزوجته «ربة منزل» مصابين بشظايا خرطوش خلال مشاجرة.

تحريات مشاجرة القناطر

على الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة «محمد. م. م»، 38 سنة، عامل بمصنع زجاج، مصاب بشظايا خرطوش بالساق الأيسر وأسفل الركبة، وزوجته «مؤمنة. ف. ي»، 38 سنة، ربة منزل، مصابة بشظايا خرطوش بالفخذ والقدم وظهر اليد اليسرى، ومقيمان منطقة أبو الغيط دائرة المركز.

تم حجز المصابين للعلاج بمستشفي القناطر العام، وبعد إصابتهما على يد «رمضان. ع. م»، وشهرته «شكودودو»، 21 سنة، عاطل، سابق اتهامه في قضية قتل، وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات الجيرة تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بإطلاق عيار من سلاح ناري «فرد خرطوش» كان بحوزته محدثاً إصابتهما المشار إليها.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة والتحفظ عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.